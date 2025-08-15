Výškařka Hrubá skončila čtvrtá na mítinku Diamantové ligy v Polsku

Autor:
  17:32
Výškařka Michaela Hrubá skončila čtvrtá na mítinku Diamantové ligy v Polsku. V předprogramu sobotního závodu v Chorzówě na náměstí v Katovicích zdolala 188 centimetrů. Soutěž, která nepatřila do diamantového programu, vyhrála světová rekordmanka Jaroslava Mahučichová z Ukrajiny. Ta počtvrté ve venkovní sezoně zdolala dva metry.

Michaela Hrubá | foto: ČAS - Soňa Maléterová

Hrubá nenavázala na šest dní starý výkon z německého Heilbronnu, kde zapsala 194 centimetrů. Tentokrát překonala napoprvé 175, 180, 184 i 188 cm, ale o tři centimetry výše ztroskotala. Díky lepšímu zápisu nechala za sebou dvě soupeřky se stejným výkonem.

Olympijská vítězka Mahučichová nechala zapomenout na nevydařený závod Diamantové ligy v Londýně, kde skončila až čtvrtá, a znovu výškařkám kralovala. Jako jediná zdolala rovných 200 cm. O tři centimetry méně zapsala její tradiční australská rivalka Nicola Olyslagersová a obsadila druhé místo. Třetí skončila Němka Imke Onnenová výkonem 191.

V předprogramu v centru Katovic už skončila i soutěž koulařek, kterou vyhrála dvojnásobná mistryně Evropy Jessica Schilderová z Nizozemska výkonem 19,66 metru. Ani v této disciplíně se zde nezískávaly body do celkového pořadí seriálu.

Polští fanoušci mohou dnes v Katovicích sledovat ještě tyčkařky.

