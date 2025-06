Mítink atletické Diamantové ligy v Paříži: Muži:

800 m: 1. Attaoui (Šp.) 1:42,73, 2. Hoey 1:43,00, 3. Hoppel (oba USA) 1:43,11

5000 m: 1. Kejelcha (Et.) 12:47,84, 2. Balew (Bahr.) 12:48,67, 3. Blanks (USA) 12:49,51

110 m př. (vítr +1,1 m/s): 1. Cunningham 13,00, 2. Beard (oba USA) 13,02, 3. Joseph (Švýc.) 13,07

400 m př.: 1. Benjamin (USA) 46,93, 2. Samba (Kat.) 47,09, 3. Bassitt (USA) 48,14

Trojskok: 1. Scott (Jam.) 17,27, 2. Zango (Bur. Faso) 17,21, Gogois (Fr.) 17,11

Oštěp: 1. Čopra (Indie) 88,16, 2. Weber (Něm.) 87,88, 3. Da Silva (Braz.) 86,62 Ženy:

200 m (+0,9 m/s): 1. Battleová (USA) 22,27, 2. Huntová (Brit.) 22,45, 3. Longová (USA) 2,49

400 m: 1. Paulinová (Dom. rep.) 48,81, 2. Násirová (Bahr.) 48,85, 3. Weilová (Chile) 49,83

1500 m: 1. Chepchirchirová (Keňa) 3:57,02, 2. Healyová (Ir.) 3:57,15, 3. Haylomová (Et.) 3:57,50

100 m př. (+0,7 m/s): 1. Starková (USA) 12,21, 2. Amusanová (Nig.) 12,24, 3. Nugentová (Jam.) 12,30

3000 m př.: 1. Cherotichová (Keňa) 8:53,37, 2. Chemutaiová (Ug.) 8:54,41, 3. Almayewová (Et.) 9:01,22

Výška: 1. Olyslagersová (Austr.) 200, 2. Mahučichová (Ukr.), 3. Pattersonová (Austr.) obě 197

Tyč: 1. Moonová, 2. Morrisová obě 473, 3. Groveová (všechny USA), ...5. Švábíková (ČR) obě 463

Disk: 1. Allmanová (USA) 67,56, 2. Van Klinkenová (Niz.) 66,42, 3. Pérezová (Kuba) 65,03 Další disciplíny:

Muži:

1500 m: 1. Habz (Fr.) 3:27,49, 2. Koech (Keňa) 3:27,72, 3. Mills (Brit.) 3:28,36