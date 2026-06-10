Manuel znovu skvělá. Na Diamantové lize v Oslu zopakovala druhé místo z Říma

Ženský běh na 400 metrů zahájil hlavní program mítinku. Dvacetiletá Manuel se držela v popředí, jen na nástup domácí hvězdy Jaegerové byla krátká. Norka běžela ještě rychleji než v Římě, vyhrála za 49,52. Česká reprezentantka na rozdíl od čtvrtečního závodu, v němž zazářila časem 49,77, padesátisekundovou hranici nepokořila. I dnešní výkon byl ale lepší než její předchozí osobní rekord 50,52, s nímž do sezony vstupovala.
V nahrávce pro média pak Manuel pozdravila veřejnost z chladného až zimního Osla, kde se aktuálně pohybuje teplota jen lehce nad 10 stupni Celsia. „Ty podmínky nebyly tak, jak jsem si přála. Není to něco, na co jsem zvyklá, ale mohla jsem si alespoň vyzkoušet něco nového. Může mě to zase potkat (na mistrovství Evropy) v Birminghamu,“ uvedla Manuel. „Takže se jenom snažím projít takhle tu diamantovou tour a vyzkoušet si co nejvíc závodů, co můžu, abych se trochu naladila na to dospělácké závodění,“ pokračovala juniorská mistryně světa z roku 2024, která minulou venkovní sezonu prakticky celou vynechala kvůli zranění stehenního svalu.
Nejrychlejší mužskou osmistovkou této sezony se blýskl sedmnáctiletý Američan Cooper Lutkenhaus. Halový mistr světa díky osobnímu rekordu 1:42,08 minuty vyhrál o jedinou setinu před olympijským šampionem Emmanuelem Wanyonyim z Keni.
V Oslu bude z českých atletů závodit ještě oštěpařka Nikola Ogrodníková.