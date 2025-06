Warholm na nemistrovské distanci 300 metrů navázal na povedené vystoupení na Diamantové lize v Sia-menu, kde krátce po zařazení této tratě mezi oficiální disciplíny zlepšil nejrychlejší čas historie na 33,05 sekundy. Dnes jako první zaběhl třístovku s plůtky pod 33 sekund.

Pomohl mu k tomu souboj s olympijským vítězem na 400 metrů překážek Američanem Raiem Benjaminem, jenž finišoval v čase 33,22 sekundy jako druhý. Třetí příčku bral další z hvězdných překážkářů Brazilec Alison dos Santos (33,38).

Výrazné zlepšení po čtvrtém místě na diamantovém mítinku v Šanghaji zaznamenala olympijská vítězka Kitagučiová. Svěřenkyně českého trenéra Davida Sekeráka se zachránila pátým pokusem. Sezonním maximem 64,63 metru se posunula ze čtvrtého místa do čela soutěže a vedení udržela i po zápolení finálové trojice.

„Už jsem mnohokrát v minulosti dokázala hodit to nejlepší posledním pokusem, takže jsem si v té situaci velmi věřila. Byla jsem trochu nervózní, ale vyšlo to tak, jak jsem chtěla. Myslím, že ze sebe dokážu dostat to nejlepší, když jsem pod tlakem, ale není to něco, co bych měla ráda. Takže doufám, že to na další soutěži bude jiné,“ řekla Kitagučiová, která se za necelé dva týdny představí na ostravské Zlaté tretře.

Druhá skončila Srbka Adriana Vilagošová (63,78), třetí příčku obsadila výkonem 62,77 metru stříbrná olympijská medailistka Jihoafričanka Jo-Ane du Plessisová (za svobodna Van Dyková).

V tyčkařském sektoru prodloužil neporazitelnost v této sezoně Armand Duplantis. Světový rekordman rozhodl o svém triumfu na 592 centimetrech. Pak napotřetí vylepšil rekord mítinku na 603 centimetrů a zdolal ještě 615 centimetrů na druhý pokus, načež soutěž ukončil. Tentokrát se o další překonání historického maxima nepokoušel.

Na stovce triumfovala olympijská šampionka Julien Alfredová. Sprinterka ze Svaté Lucie při prvním startu na své zlaté trati z Paříže v této sezoně zvítězila v čase 10,89 sekundy.

Překvapivým výsledkem skončil závod na 5000 metrů, kde Etiopan Hagos Gebrhiwet ohlásil pokus o světový rekord. Favorizovaný Gebrhiwet, jemuž patří druhé místo v historických tabulkách, nakonec doběhl až pátý. Jeho krajané Biniam Mehary a Kuma Girma obsadili druhé a třetí místo.

Museli se sklonit před dvaadvacetiletým Američanem Nicem Youngem. Loňský dvojnásobný halový šampion z univerzitního mistrovství NCAA si vylepšil osobní rekord na 12:45,27 minuty a zvítězil.

Další mítink atletické Diamantové ligy se uskuteční v neděli ve Stockholmu, v sobotu bude hlavnímu programu předcházet soutěž tyčkařek.