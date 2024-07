Manuel byla při debutu v Diamantové lize pátá, Ingebrigtsen zaběhl evropský rekord

Mítink Diamantové ligy v Monaku Muži:

200 m (vítr +0,6 m/s): 1. Tebogo (Botsw.) 19,87, 2. Ogando (Dom. rep.) 20,02, 3. Orogot (Ug.) 20,32. 400 m: 1. Hall 43,80, 2. Norwood (oba USA) 44,34, 3. Pillay (JAR) 44,58. 800 m: 1. Sedžatí (Alž.) 1:41,46, 2. Attaoui (Šp.) 1:42,04, 3. Tual (Fr.) 1:42,10. 1500 m: 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 3:26,73 - evropský rekord, 2. Cheruiyot 3:28,71, 3. Komen (oba Keňa) 3:28,80. 110 m př. (-0,7 m/s): 1. Holloway (USA) 13,01, 2. Simonelli (It.) 13,08, 3. Tinch (USA) 13,10. 400 m př.: 1. Benjamin (USA) 46,67, 2. Warholm (Nor.) 46,73, 3. Dos Santos (Braz.) 47,18. Výška: 1. Kerr (N. Zél.) 233, 2. McEwen (USA) 213, 3. Sotille (It.) 228, ...7. Štefela (ČR) 216. Ženy:

100 m (-1,0 m/s): 1. Alfredová (Sv. Lucie) 10,85, 2. Davisová (USA) 10,99, 3. Asherová-Smithová (Brit.) 10,99. 400 m: 1. Adelekeová (Ir.) 49,17, 2. Klaverová (Niz.) 49,64, 3. Ellisová (USA) 50,39, ...5. Manuel (ČR) 50,72. 2000 m: 1. Hullová (Austr.) 5:19,70 - světový rekord, 2. Courtneyová-Bryantová (Brit.) 5:26,08, 3. Jebitoková (Keňa) 5:26,09. 5000 m: 1. Akidorová (Keňa) 14:39,49, 2. Amebawová (Et.) 14:40,44, 3. Tanakaová (Jap.) 14:40,86. Tyč: 1. Kennedyová (Austr.) 488, 2. Moserová (Švýc.) 488, 3. Cauderyová (Švýc.) 483, ...8. Švábíková (ČR) 456. Trojskok: 1. Pérézová-Hernándezová (Kuba) 14,96, 2. Lafondová (Dom.) 14,87, 3. Bechová-Romančuková (Ukr.) 14,81. Oštěp: 1. Kitagučiová (Jap.) 65,21, 2. Littleová (Austr.) 64,74, 3. Sietinaová (Lot.) 59,58.