Čtvrtkařku Manuel a výškaře Štefelu čeká v Monaku debut v Diamantové lize

Ostravská rodačka Manuel se do Paříže kvalifikovala na květnové Zlaté tretře časem 50,59. V červnu na mistrovství Evropy v Římě svůj osobní rekord ještě o sedm setin vylepšila a skončila čtvrtá.

„Do Monaka na Diamantovou ligu se moc těším. Bude to skvělá příležitost si opět zazávodit s velkou konkurencí, a zároveň to pro mě může být drobný ukazatel, co ještě musím do olympiády vylepšit,“ řekla Manuel v tiskové zprávě.

Většina jejích soupeřek v Monaku už dokázala čtvrtku zaběhnout pod 50 sekund. Na startu budou také Irka Rhasidat Adelekeová a Nizozemka Lieke Klaverová, druhá a třetí žena červnového evropského šampionátu.

Štefela, který má letos skočeno 230 centimetrů, změří síly mimo jiné s druhým a třetím mužem sezonních tabulek Novozélanďanem Hamishem Kerrem (236) a Američanem JuVaughnem Harrisonem (234).

Tyčkařka Amálie Švábíková na mistrovství republiky ve Zlíně

Švábíkovou čeká další souboj s Molly Cauderyovou, která před ní skončila třetí na mistrovství Evropy v Římě. Britka je s výkonem 492 centimetrů jedničkou letošních tabulek. V Monaku bude skákat také evropská šampionka Švýcarka Angelica Moserová.

Formu před olympiádou otestují v pátek například i norské hvězdy Karsten Warholm v běhu na 400 metrů překážek a Jakob Ingebrigtsen v závodě na 1500 metrů či trojnásobný mistr světa na 110 metrů překážek Američan Grant Holloway.

Skvěle obsazená je mužská osmistovka, kde má pět účastníků osobní rekord pod 1:43. Znovu poběží Alžířan Džamál Sedžatí a Francouz Gabriel Tual, kteří se na minulém diamantovém mítinku v Paříži zařadili díky časům 1:41,56 resp. 1:41,61 mezi nejrychlejší půlkaře historie.