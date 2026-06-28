Manuel si opět vylepšila osobní rekord, na Diamantové lize v Paříži doběhla druhá

Druhou příčkou dvacetiletá Manuel navázala na mítinky v Římě a Oslu, kde ji porazila Norka Henriette Jaegerová, která v Paříži nestartovala.
Paulinová vyhrála časem 48,48 a postarala se o nejlepší výkon roku a rekord Diamantové ligy. Třetí příčku obsadila Stacey Ann Williamsová z Jamajky (49,51).
Na osmistovce Švýcarka Audrey Werrová vítězným časem 1:53,80 předvedla nové maximum Diamantové ligy a znovu se přiblížila světovému rekordu Jarmily Kratochvílové z roku 1983 (1:53,28).
„Osmistovku teď poběžím zase až v Birminghamu, takže jestli ještě pořád bude platit, tak se o rekord pokusím tam,“ uvedla dvaadvacetiletá Švýcarka.
Stovku mužů vyhrál výkonem 9,91 Američan Trayvon Bromell a svému krajanovi Noahu Lylesovi připravil první porážku v sezoně. Olympijský šampion měl pomalejší start a nakonec skončil s časem 9,92 druhý.