Mítink Diamantové ligy v Londýně Muži:

100 m (vítr -0,6 m/s ): 1. Seville (Jam.) 9,86, 2. Lyles (USA) 10,00, 3. Hughes (Brit.) 10,02. 400 m: 1. Dobson 44,14, 2. Hudson-Smith (oba Brit.) 44,27, 3. Nene (JAR) 44,29. 800 m: 1. Wanyonyi (Keňa) 1:42,00, 2. Arop (Kan.) 1:42,22, 3. Burgin (Brit.) 1:42,36. 1500 m: 1. Koech (Keňa) 3:28,82, 2. Kerr (Brit.) 3:29,37, 3. Nader (Portug.) 3:31,55. Dálka: 1. Pinnock (Jam.) 820, 2. Tentoglu (Řec.) 819, 3. McLeod (Jam.) 810. Disk: 1. Alekna (Lit.) 71,70, 2. Čeh (Slovin.) 68,83, 3. Okoye (Brit.) 67,24. Ženy:

200 m (-0,6 m/s): 1. Alfredová (Sv. Lucie) 21,71, 2. Asherová-Smithová 22,25, 3. Huntová (obě Brit.) 22,31. 800 m: 1. Hunterová Bellová (Brit.) 1:56,74, 2. Wileyová (USA) 1:57,43, 3. Nakaayiová (Ug.) 1:57,62. Míle: 1. Tsegayová (Et.) 4:11,88, 2. Hullová (Austr.) 4:13,68, 3. Healyová (Ir.) 4:16,26. 5000 m: 1. Eisaová 14:30,57, 2. Belaynehová (obě Et.) 14:30,90, 3. Daviesová (Austr.) 14:31,45. 400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 52,10, 2. Jonesová (USA) 53,18, 3. Knightová (Jam.) 53,79. Dálka: 1. Mihambová (Něm.) 693, 2. Iapichinová (It.) 692, 3. Kpatchaová (Fr.) 686. Výška: 1. Lakeová (Brit.) 196, 2. Pattersonová (Austr.), 3. Honselová (Něm.) obě 193. Tyč: 1. McTaggartová (N. Zél.), 2. Moonová (USA), 3. Moserová (Švýc.) všechny 473, ...5. mj. Švábíková (ČR) 460.