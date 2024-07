Štefela byl v Londýně čtvrtý, Hudson-Smith zlepšil evropský rekord na čtvrtce

Mítink Diamantové ligy v Londýně Muži:

100 m (vítr -0,3 m/s): 1. Lyles (USA) 9,81, 2. Simbine (JAR) 9,86, 3. Tebogo (Botsw.) 9,88. 400 m: 1. Hudson-Smith (Brit.) 43,74 - evropský rekord, 2. Norwood (USA) 44,10, 3. Richards (Trin.) 44,18. Míle: 1. Hoare (Austr.) 3:49,03, 2. Nordas (Nor.) 3:49,06, 3. Mechaal (Šp.) 3:49,21. 3000 m: 1. Lobalu (Švýc.) 7:27,68, 2. Fisher (USA) 7:27,99, 3. Kurgat (Keňa) 7:28,53. 400 m př.: 1. Dos Santos (Braz.) 47,18, 2. Clarke (Jam.) 47,63, 3. Abakar (Kat.) 47,72. Výška: 1. Kerr (N. Zél.) 230, 2. Harrison (USA) 226, 3. Grimsey (Brit.), 4. Štefela (ČR) oba 222. Koule: 1. Fabbri (It.) 22,52, 2. Crouser 22,37, 3. Otterdahl (oba USA) 22,13. Ženy: 200 m (-0,9 m/s): 1. Thomasová (USA) 21,82, 2. Alfredová (Sv. Lucie) 21,86, 3. Asherová-Smithová (Brit.) 22,07. 400 m: 1. Pryceová (Jam.) 48,57, 2. Kaczmareková (Pol.) 48,90, 3. Klaverová (Niz.) 49,58. 800 m: 1. Hodgkinsonová 1:54,61, 2. Reekieová 1:55,61, 3. Bellová (všechny Brit.) 1:56,28. 400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 51,30, 2. Littleová (USA) 52,78, 3. Claytonová (Jam.) 53,24. Dálka: 1. Mihambová (Něm.) 687, 2. De Sousaová (Portug.) 675, 3. Iapichinová (It.) 670. Tyč: 1. Kennedyová (Austr.) 485, 2. Newmanová (Kan.) 475, 3. Morrisová (USA) a Cauderyová (Brit.) obě 465. Oštěp: 1. Littleová (Austr.) 66,27, 2. Vilagošová (Srb.) 65,58, 3. Maloneová-Hardinová (USA) 62,99.