Nejrychlejší od roku 1999. Kerr zaběhl v Londýně světový rekord na jednu míli

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  17:21aktualizováno  18:08

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Britský běžec Josh Kerr slaví světový rekord na jednu míli na Diamantové lize v Londýně. | foto: Reuters

Josh Kerr na mítinku atletické Diamantové ligy v Londýně zaběhl světový rekord na jednu míli. Časem 3:42,66 minuty zlepšil o 47 setin výkon Hichama El Guerrouje z roku 1999. Osobní rekord si britský běžec posunul o 2,68 sekundy.

Kerr, jenž je mistrem světa z patnáctistovky z roku 2023, útok na 27 let staré historické maximum ohlásil už před závodem. Vedl si suverénně.

Po odstoupení vodičů nastoupil zbývajícím dvěma soupeřům a vysněnou metu zdolal téměř o půl sekundy. Závod vyhrál o více než tři sekundy před Američanem Yaredem Nugusem.

Osmadvacetiletý Kerr naplnil svůj projekt 222 sekund. „Věděl jsem, že v sobě čas 3:42 mám. Skoro jsem to na konci ztratil, ale dostal jsem se přes cílovou čáru. Je to ohromné,“ řekl Kerr, jenž je šestým Britem, který drží světový rekord na míli.

Uvědomuje si, že pokud chce po slavných britských předchůdcích zanechat stopu v atletické historii, musí předvádět podobné výkony jako tento, které vyžadují maximální nasazení jeho samého i celého týmu.

„Tam venku jsem jenom tělo, ale je za tím neuvěřitelný objem práce v zákulisí. Tohle je výsledek té dřiny. Poslední kolo bylo neuvěřitelné. Byl jsem hluchý posledních 110 metrů,“ dodal Kerr, jehož z ochozů Olympijského stadionu hnalo 60 000 fanoušků.

Britský běžec Josh Kerr slaví světový rekord na jednu míli na Diamantové lize v Londýně.

Naopak letitý rekord Jarmily Kratochvílové v běhu na 800 metrů tentokrát v ohrožení nebyl. Halová světová rekordmanka Keely Hodgkinsonová sice rozběhla závod ambiciózně, ale ve druhé polovině ztratila a časem 1:56,21 minuty zaostala za výkonem české legendy zhruba o tři sekundy.

I sama už běžela téměř o dvě sekundy rychleji. Alespoň si připsala první letošní výhru pod širým nebem. Bývalou hvězdu dlouhých překážek Femke Broedersovou-Bolovou nechala čtvrt sekundy za sebou.

Závod na 400 metrů, jehož se tentokrát nezúčastnila česká hvězda Lurdes Gloria Manuel, znovu vyhrála olympijská šampionka Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky v čase 48,97 sekundy. Hned za ní finišovala Henriette Jaegerová v novém norském rekordu 49,15, kterým se dostala před Manuel do čela letošních evropských tabulek.

Mistr světa Oblique Seville se musel na stovce sklonit před Kayinsolou Ajayiem. Nigerijský sprinter vyhrál v čase 9,84 sekundy, jamajský favorit byl na druhém místě o tři setiny pomalejší.

Duplantis skočil v Budapešti 607 cm, o světový rekord usiloval marně

Soutěž tyčkařů nedokončil světový rekordman Armand Duplantis. Dvojnásobný olympijský šampion absolvoval tři pokusy. Nejdříve uspěl napoprvé na 560 centimetrech, pak zapsal jeden nezdar na 585 a vzápětí zdolal prvním pokusem 595. Po poradě s trenérem a otcem Gregem na další výšce 604 cm už nepokračoval. Obsadil druhé místo za Američanem Samem Kendricksem, který rovněž zdolal 595, ale měl lepší zápis.

V disku poprvé od roku 2023 nevyhrála v Diamantové lize mistryně světa a olympijská vítězka Valarie Sionová. Jedenatřicetiletou americkou favoritku porazila o osm let mladší krajanka Cierra Jacksonová.

Třiadvacetiletá diskařka, která loni vyhrála univerzitní šampionát NCAA, si v šesté sérii zlepšila osobní rekord o více než čtyři metry na 71,72, což je nejlepší ženský diskařský výkon v historii Diamantové ligy.

Vítězství na 400 metrů překážek slavil světový rekordman Karsten Warholm, jenž se časem 46,61 dostal do čela letošních světových tabulek. V přímém souboji ale nemohl oplatit letošní porážky brazilskému rivalovi Alisonu dos Santosovi, jenž v Londýně nestartoval. Neutkal se ani v olympijským šampionem z Paříže Raiem Benjaminem, jenž dal přednost hladké čtvrtce a vyhrál ji v osobním rekordu 44,05.

Seriál Diamantové ligy má nyní více než měsíční pauzu. Další závod se uskuteční 21. srpna v Lausanne.

Mítink atletické Diamantové ligy

Londýn

Muži:
100 m (vítr -0,7 m/s): 1. Ajayi (Nig.) 9,84, 2. Seville (Jam.) 9,87, 3. Glave (Brit.) 9,97.
400 m: 1. Benjamin (USA) 44,05, 2. Hudson-Smith (Brit.) 44,18, 3. Patterson (USA) 44,25.
800 m: 1. Miller (USA) 1:42,19, 2. English (Ir.) 1:42,97, 3. Burgin (Brit.) 1:43,30.
Míle: 1. Kerr (Brit.) 3:42,66 - světový rekord, 2. Nuguse (USA) 3:45,69, 3. Heyward (Brit.) 3:46,73.
110 m př. (+0,3 m/s): 1. Tharp (USA) 12,89, 2. Menéndez (Kuba) 13,01, 3. Cunningham (USA) 13,12.
400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 46,61, 2. Agyekum (Něm.) 47,45, 3. Samba (Kat.) 48,10.
Tyč: 1. Kendricks (USA), 2. Duplantis (Švéd.), 3. Marschall (Austr.) všichni 595.

Ženy:
200 m (+0,1 m/s): 1. Alfredová (Sv. Lucie) 21,66, 2. Thomasová (USA) 21,81, 3. Millerová-Uibová (Bah.) 22,24.
400 m: 1. Paulinová (Dom. rep.) 48,97, 2. Jaegerová (Nor.) 49,15, 3. Williamsová (Jam.) 49,52.
800 m: 1. Hodgkinsonová (Brit.) 1:56,21, 2. Broedersová-Bolová (Niz.) 1:56,46, 3. Dugumaová (Et.) 1:56,92.
3000 m: 1. Hullová 8:24,69, 2. Daviesová (obě Austr.) 8:25,38, 3. Healyová (Ir.) 8:25,63.
Výška: 1. Olyslagersová (Austr.), 2. Mahučichová (Ukr.) obě 201, 3. Pattersonová (Austr.) 196.
Dálka: 1. Mihambová (Něm.) 705, 2. Bryantová (USA) 694, 3. Iapichinová (It.) 682.
Disk: 1. Jacksonová 71,72, 2. Sionová (obě USA) 68,39, 3. Van Klinkenová (Niz.) 67,99.

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