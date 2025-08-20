Diamantový liják. Tyčkařky v Lausanne nedoskákaly, překážkář Müller zaostal

  22:34
Překážkář Vít Müller doběhl osmý na mítinku Diamantové ligy v Lausanne. Čas 50,42 sekundy byl o více než dvě sekundy pomalejší než jeho vyrovnaný osobní rekord z červnové Zlaté tretry. Tyčkařky včetně Amálie Švábíkové v hustém dešti soutěž nedokončily.
Upršená Diamantová liga ve Švýcarsku.

foto: Reuters

Japonská oštěpařka Haruka Kitagučiová na upršené Diamantové lize ve Švýcarsku.
Keely Hodgkinsonová dobíhá závod na 800 metrů na upršené Diamantové lize ve...
Upršená Diamantová liga ve Švýcarsku.
Upršená Diamantová liga ve Švýcarsku.
Mužské překážky se nepočítaly do celkového hodnocení Diamantové ligy, takže se v Lausanne nesešla elitní konkurence. Závod vyhrál favorizovaný Nigerijec Ezekiel Nathaniel za 48,08 sekundy. Český reprezentant Müller se neprosadil, v cílové rovince se v nepříjemných podmínkách propadl až na závěr startovního pole. Poprvé v této sezoně se ve své hlavní disciplíně nedostal pod 50 sekund.

Tyčkařky zvládly jen dvě postupné výšky – 420 a 435 centimetrů. Česká rekordmanka Švábková první z nich vynechala a přes druhou se přenesla napodruhé. V té době byla průběžně na dělené čtvrté příčce, tři skokanky překonaly 435 napoprvé. Déšť ale zesílil natolik, že už nebylo možné bezpečně pokračovat. Pořadatelé nejdříve soutěž přerušili a nakonec ji ukončili. Průběžné pořadí Diamantové ligy to neovlivnilo, protože se body v této disciplíně neudělovaly.

Manuel už letos závodit nebude. Občas je potřeba poslechnout své tělo, prohlásila

Déšť nezabránil v dalším kvalitním výkonu olympijské vítězce v běhu na 800 metrů Keely Hodgkinsonové z Británie, i když časem 1:55,69 zaostala téměř o sekundu za svým sobotním představením z Chorzówa. Američan Cordell Tinch zase v lijáku zvládl 110 metrů překážek pod 13 sekund, vyhrál za 12,98 sekundy. Jamajčan Oblique Seville zaběhl stovku za 9,87 sekundy. Na druhou příčku se po špatném startu propracoval olympijský vítěz Noah Lyles (10,02).

Naopak se nedařilo olympijské vítězce a úřadující mistryni světa v hodu oštěpem Haruce Kitagučiové z Japonska, která hodila jen 50,93 metru a z posledního desátého místa se nedostala ani do užší osmičky. Vyhrála Srbka Adriana Vilagošová (63,02).

Japonská oštěpařka Haruka Kitagučiová na upršené Diamantové lize ve Švýcarsku.

Záhy se s výškařskou soutěží rozloučila světová rekordmanka Jaroslava Mahučichová. Když napoprvé shodila 186 centimetrů, nechala si zbývající dva pokusy na 191 a už po prvním nezdaru sama soutěž ukončila. O vítězství se podělily tři výškařky – Němka Christina Honselová, Australanka Nicola Olyslagersová a Polka Maria Zodziková. Všechny měly čistý zápis do 191 centimetrů a na 194 už neuspěly. Do rozeskakování se nepustily.

Bez osmimetrového pokusu byla soutěž dálkařů, kterou vyhrál Anvar Anvarov z Uzbekistánu za 784 centimetrů. Závodníci se potýkali s vodou v poměrně hlubokém žlábku pod odrazovým prknem, která při jejich pokusech stříkala do výšky. Pořadatelé se ji v závěru soutěže marně snažili víceméně holýma rukama dostat pryč.

Ke dvoustovce si odskočila olympijská vítězka v běhu na 400 metrů Marileidy Paulinová. Sprinterka z Dominikánské republiky se mezi specialistkami prosadila na čtvrté místo za 22,43 sekundy. Byla o dvě desetiny pomalejší než vítězná Američanka Brittany Brownová.

Lausanne bylo předposledním mítinkem základní části letošního ročníku Diamantové ligy. Tu uzavře v pátek mítink v Bruselu.

Mítink atletické Diamantové ligy v Lausanne

Muži:
100 m (vítr -0,3 m/s): 1. Seville (Jam.) 9,87, 2. Lyles (USA), 3. Blake (Jam.) oba 10,02
800 m: 1. Hoey (USA) 1:42,82, 2. Wanyonyi (Keňa) 1:43,29, 3. Attaoui (Šp.) 1:43,38
5000 m: 1. Kimeli (Belg.) 13:07,67, 2. Fisher (USA) 13:08,51, 3. Herrera (Mex.) 13:09,50
110 m př. (+0,3 m/s): 1. Tinch 12,98, 2. Britt 13,13, 3. Cunningham (všichni USA) 13,19
Dálka: 1. Anvarov (Uzb.) 784, 2. Ehammer (Švýc.) 772, 3. Gayle (Jam.) 771
Koule: 1. Kovacs (USA) 22,04, 2. Fabbri (It.) 21,77, 3. Piperi (USA) 21,49

Ženy:
200 m (-0,5 m/s): 1. Brownová (USA) 22,23, 2. Ofiliová (Nig.) 22,31, 3. Ta Louová-Smithová (Pobř. Slon.) 22,37
400 m: 1. Jaegerová (Nor.) 50,09, 2. Klaverová (Niz.) 50,17, 3. Whittakerová (USA) 50,63
800 m: 1. Hodgkinsonová (Brit.) 1:55,69, 2. Werrová (Švýc.) 1:57,34, 3. Hunterová Bellová (Brit.) 1:57,55
100 m př. (-0,5 m/s): 1. Visserová (Niz.) 12,45, 2. Russellová (USA) 12,53, 3. D. Kambundjiová (Švýc.) 12,54
3000 m př.: 1. Lemngoleová (Keňa) 9:16,36, 2. Almayewová (Et.) 9:20,39, 3. Markezichová (USA) 9:20,73
Výška: 1. Honselová (Něm.), Olyslagersová (Austr.) a Zodziková (Pol.) všechny 191
Oštěp: 1. Vilagošová (Srb.) 73,02, 2. Du Plessisová (JAR) 58,89, 3. Tzéngková (Řec.) 58,82

Další disciplíny:
Muži:
400 m př.: 1. Nathaniel (Nig.) 48,08, 2. Bassitt (USA) 48,14, 3. Guček (Slovin.) 49,23, ...8. Müller (ČR) 50,42

