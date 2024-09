Japonská oštěpařka Kitagučiová obhájila vítězství v Diamantové lize

Brusel, 2. den

Muži

200 m (vítr +0,7 m/s): 1. Bednarek (USA) 19,67, 2. Tebogo (Botsw.) 19,80, 3. Ogando (Dom. rep.) 19,97.

800 m: 1. Wanyonyi (Keňa) 1:42,70, 2. Sedžatí (Alž.) 1:42,86, 3. Arop (Kan.) 1:43,25.

400 m př.: 1. Dos Santos (Braz.) 47,93, 2. Samba (Kat.) 48,20, 3. Mägi (Est.) 48,26.

Výška: 1. Tamberi (It.) 234, 2. Doroščuk (Ukr.) 231, 3. U Sang-hjo (Korea) 225.

Trojskok: 1. Pichardo (Portug.) 17,33, 2. Hess (Něm.) 17,20, 3. Zango (Burk. Faso) 17,05.

Koule: 1. Fabbri (It.) 22,98, 2. Crouser (USA) 22,79, 3. Campbell (Jam.) 21,95.

Oštěp: 1. Peters (Gren.) 87,87, 2. Čopra (Indie) 87,86, 3. Weber (Něm.) 85,97.



Ženy

200 m (+0,2 m/s): 1. Brownová (USA) 22,20, 2. Neitaová (Brit.) 22,45, 3. Battleová (USA) 22,64.

1500 m: 1. Kipyegonová (Keňa) 3:54,75, 2. Weltejiová (Et.) 3:55,35, 3. Hullová (Austr.) 3:56,99.

5000 m: 1. Chebetová (Keňa) 14:09,82, 2. Eisaová 14:21,89, 3. Tesfayová (obě Et.) 14:28,53.

100 m př. (+0,4 m/s): 1. Camachová-Quinnová (Portor.) 12,38, 2. Visserová (Niz.) 12,54, 3. Nugentová (Jam.) 12,55.

400 m př.: 1. Bolová (Niz.) 52,45, 2. Cockrellová (USA) 53,71, 3. Salmonová (Jam.) 53,99.

3000 m př.: 1. Cherotichová (Keňa) 9:02,36, 2. Yaviová (Bahr.) 9:02,87, 3. Chemutaiová (Ug.) 9:07,60.

Tyč: 1. Kennedyová (Austr.) 488, 2. Morrisová (USA), 3. Newmanová (Kan.) obě 480.

Dálka: 1. Iapichinová (It.) 680, 2. Nicholsová 668, 3. Mooreová (obě USA) 661.

Oštěp: 1. Kitagučiová (Jap.) 66,13, 2. Vilagošová (Srb.) 65,23, 3. Maloneová-Hardinová (USA) 62,40.