Znovu druhý. Oštěpaře Vadlejcha dělily v Dauhá čtyři centimetry od výhry

Úvodní mítink atletické Diamantové ligy v Dauhá: MUŽI 200 m (vítr +0,3 m/s): 1. Kerley 19,92, 2. Bednarek (oba USA) 20,11, 3. Brown (Kan.) 20,20. 800 m: 1. Moula (Alž.) 1:46,06, 2. Kisasy (Keňa) 1:46,61, 3. Sedžatí (Alž.) 1:46,97. 3000 m: 1. Girma 7:26,18, 2. Barega 7:27,16, 3. Aregawi (všichni Et.) 7:27,61. 400 m př.: 1. Benjamin 47,78, 2. Allen (oba USA) 47,93, 3. Happio (Fr.) 49,12. Výška: 1. Harrison (USA) 232, 2. U Sang-hjok (Korea) 227, 3. Baršim (Kat.) 224. Trojskok: 1. Pichardo (Portug.) 17,91, 2. Zango (Bur.) 17,81, 3. Díaz Hernández (Kuba) 17,80. Disk: 1. Čeh (Slovin.) 70,89, 2. Stahl (Švéd.) 67,14, 3. Mattis (USA) 64,69. Oštěp: 1. Čopra 88,67, 2. Vadlejch (ČR) 88,63, 3. Peters (Gren.) 85,88. ŽENY 100 m (+0,9 m/s): 1. Richardsonová (USA) 10,76, 2. Jacksonová (Jam.) 10,85, 3. Asherová-Smithová (Brit.) 10,98. 400 m: 1. Paulinová (Dom. rep.) 50,51, 2. Littleová (USA) 50,84, 3. Kaczmareková (Pol.) 51,64. 1500 m: 1. Kipyegonová (Keňa) 3:58,57, 2. Weltejiová 3:59,34, 3. Hailuová (obě Et.) 4:00,29. 100 m př. (+1,1 m/s): 1. Camachová-Quinnová (Portor.) 12,48, 2. Johnsonová 12,66, 3. Aliová (obě USA) 12,69. 3000 m př.: 1. Yaviová (Bahr.) 9:04,38, 2. Almayewová (Et.) 9:05,83, 3. Cherotichová (Keňa) 9:06,43. Tyč: 1. Moonová (USA) 481, 2. Šutejová (Slovin.) 476, 3. Morrisová (USA) 471.