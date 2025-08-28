Weberův oštěp letěl dvakrát za 90, v Curychu se naopak nedařilo Kitagučiové

Německý oštěpař Julian Weber zvítězil ve finále Diamantové ligy v Curychu výkonem 91,51 metru. Přes 91 metrů hodil dvakrát. S velkým odstupem za ním skončili všichni soupeři včetně úřadujícího mistra světa a stříbrného olympijského medailisty z Paříže Níradže Čopry. Indický svěřenec světového rekordmana Jana Železného se na druhou příčku dostal posledním pokusem dlouhým 85,01 metru.
Němec Julian Weber odhazuje na Diamantové lize v Curychu.

foto: Reuters

Noah Lyles ovládl na Diamantové lize běh na dvě stě metrů.
Noah Lyles ovládl na Diamantové lize běh na dvě stě metrů.
Frederik Ruppert slaví překvapivé zlato ze tříkilometrového běhu.
Haruka Kitagučiová se rozbíhá na Diamantové lize v Curychu.
Mistr Evropy z roku 2022 Weber hned prvním pokusem hodil 91,37 metru a zlepšil o 31 centimetrů svůj osobní rekord z květnového mítinku v Dauhá, kterým se dosud držel v čele letošních světových tabulek. Vzápětí ještě dalších 14 centimetrů přidal. Vyhrál by i dvěma dalšími pokusy. Dlouholetý rival českého oštěpaře Jakuba Vadlejcha tak tři týdny před mistrovstvím světa ukázal, že má velkou naději získat první medaili na vrcholné globální akci. Už třikrát byl na MS nebo OH čtvrtý.

V ženském oštěpu se neprosadila olympijská vítězka a úřadující mistryně světa Haruka Kitagučiová, která útočila na třetí diamantovou trofej za sebou. Japonská svěřenkyně českého trenéra Davida Sekeráka se až závěrečným pokusem dostala za 60 metrů. Výkonem 60,72 obsadila poslední šesté místo. Vyhrála Řekyně Elina Tzéngková (64,57).

Haruka Kitagučiová se rozbíhá na Diamantové lize v Curychu.

Elina Tzengková vyhrála v hodu oštěpem.

V běhu na 400 metrů přišla po 43 letech o rekord mítinku legendární Jarmila Kratochvílová. Její výkon 48,86 sekundy zlepšila o 16 setin vítězná reprezentantka Bahrajnu Salva Ajd Násirová.

Letošní neporazitelnost na dvoustovce uhájil Američan Noah Lyles. Úřadující mistr světa vyhrál za 19,74 sekundy o dvě setiny před olympijským vítězem Letsilem Tebogem z Botswany. Mezi ženami se z triumfu na 200 metrů radovala Američanka Brittany Brownová (22,13), která si tím po pokažené domácí kvalifikaci zajistila účast na MS.

Noah Lyles ovládl na Diamantové lize běh na dvě stě metrů.

Stovku vyhrála olympijská šampionka Julien Alfredová ze Svaté Lucie za 10,76 sekundy. Mezi muži získal diamantovou trofej Američan Christian Coleman časem 9,97 sekundy.

Roli favoritky na 400 metrů překážek potvrdila dalším suverénním vítězstvím v čase 52,18 Nizozemka Femke Bolová. Za ní se protlačila ke druhému místu Slovenka Emma Zapletalová, která vlastní národní rekord zlepšila o další čtyři desetiny na 53,18. Dobrou formu před obhajobou světového titulu prokázal také Nor Karsten Warholm, jenž vyhrál v rekordu mítinku 46,70.

Mahučichová na náměstí v Curychu našla přemožitelku, Duplantis rekord neatakoval

Jednadvacetiletá Švýcarka Audrey Werrová před domácím publikem ovládla osmistovku. Poprvé v kariéře se dostala pod hranici 1:56 minuty, výkonem 1:55,91 si upevnila pozici na druhém místě letošních světových tabulek za olympijskou vítězkou Britkou Keely Hodgkinsonovou, která v Curychu nezávodila. Mezi muži se radoval olympijský vítěz Emmanuel Wanyonyi z Keni v čase 1:42,37.

O velké překvapení se v závodě na 3000 metrů překážek postaral Němec Frederik Ruppert. Čtvrtý muž loňského ME zvítězil za 8:09,02 minuty. Je prvním Evropanem, který kdy v této disciplíně vyhrál Diamantovou ligu.

Finále atletické Diamantové ligy v Curychu

Muži:
100 m (vítr -0,4 m/s): 1. Coleman (USA) 9,97, 2. Simbine (JAR) 9,98, 3. Blake (Jam.) 9,99
200 m (-0,6 m/s): 1. Lyles (USA) 19,74, 2. Tebogo (Botsw.) 19,76, 3. Ogando (Dom. rep.) 20,14
400 m: 1. Patterson (USA) 43,85, 2. Ndori (Botsw.) 44,40, 3. Norwood (USA) 44,45
800 m: 1. Wanyonyi (Keňa) 1:42,37, 2. Burgin (Brit.) 1:42,42, 3. Arop (Kan.) 1:42,57
1500 m: 1. Laros (Niz.) 3:29,20, 2. R. Cheruiyot 3:29,91, 3. Koech (obě Keňa) 3:30,02
3000 m: 1. Gressier (Fr.) 7:36,78, 2. Fisher (USA) 7:36,81, 3. Almgren (Švéd.) 7:36,82
110 m př. (+0,3 m/s): 1. Tinch (USA) 12,92, 2. Llopis (Šp.) 13,12, 3. Britt (USA) 13,21
400 m př.: 1. Warholm (Nor.) 46,70, 2. Samba (Kat.) 47,45, 3. Nathaniel (Nig.) 47,56
3000 m př.: 1. Ruppert (Něm.) 8:09,02, 2. Serem (Et.) 8:09,96, 3. Bin Jazíd (Mar.) 8:14,10
Výška: 1: Kerr (N. Zél.) 232, 2. Doroščuk (Ukr.) 230, 3. Harrison (USA) 225
Trojskok: 1. Díaz Hernández (It.) 17,56, 2. Pichardo (Portug.) 17,47, 3. Triki (Alž.) 17,42
Disk: 1. M. Alekna (Lit.) 68,89, 2. Čeh (Slovin.) 67,18, 3. Stona (Jam.) 67,06
Oštěp: 1. Weber (Něm.) 91,51, 2. Čopra (Indie) 85,01, 3. Walcott (Trin.) 84,95

Ženy:
100 m (+0,3 m/s): 1. Alfredová (Sv. Lucie) 10,76, 2. Claytonová (Jam.) 10,84, 3. Ta Louová-Smithová (Pobř. slon.) 10,92
200 m (-0,4 m/s): 1. Brownová (USA) 22,13, 2. Asherová-Smithová (Brit.) 22,18, 3. Ta Louová-Smithová 22,25
400 m: 1. Násirová (Bahr.) 48,70, 2. Paulinová (Dom. rep.) 49,23, 3. Jaegerová (Nor.) 49,49
800 m: 1. Werrová (Švýc.) 1:55,91, 2. Hunterová Bellová (Brit.) 1:55,96, 3. Bougoinová (Fr.) 1:56,97
1500 m: 1. Chepchirchirová (Keňa) 3:56,99, 2. Hullová 3:57,02, Hallová (obě Austr.) 3:57,44
3000 m: 1. Bawekeová (Et.) 8:40,56, 2. Andrewsová (USA) 8:40,95, 3. Amebawová (Et.) 8:41,06
100 m př (-0,6 m/s): 1. Nugentová (Jam.) 12,30, 2. D. Kambundjiová (Švýc.) 12,40, 3. Starková (USA) 12,44
400 m př.: 1. Bollová (Niz.) 52,18, 2. Zapletalová (SR) 53,18, 3. Knightová (Jam.) 53,76
3000 m př.: 1. Cherotichová (Keňa) 8:57,24, 2. Jerutová (Kaz.) 9:10,87, 3. Búzajaníová (Tun.) 9:12,03
Dálka: 1. Iapichinová (It.) 693, 2. Mihambová (Něm.) 692, 3. Kpatchaová (Fr.) 675
Trojskok: 1. Pérezová Hernándezová 14,91, 2. Poveaová 14,72, 3. Velazcová (všechny Kuba) 14,65
Disk: 1. Allmanová (USA) 69,18, 2. Van Klinkenová (Niz.) 67,15, 3. Pérezová (Kuba) 66,08
Oštěp: 1. Tzéngková (Řec.) 64,57, 2. Vilagošová (Srb.) 62,96, 3. Du Plessisová (JAR) 62,26

Fraška se soudní dohrou? Fotograf, který rozzuřil Medveděva, si najal právníky

Fraška, která v nedělním utkání US Open vyústila v zuřivé představení Daniila Medveděva, má překvapivou dohru.

Slavia proti Barceloně a Interu, v Lize mistrů potká i Arsenal, Kinského a nováčky

Poslední finalista. Jeden z nejslavnějších klubů planety. Dva velcí rivalové z Londýna. Loňský vítěz Evropské ligy. Nováčci z Norska a Kypru. To je los slávistických fotbalistů v Lize mistrů.

Riga FC - Sparta 1:0, hosté s postupem hazardovali, radují se i díky Vindahlovi

Sparťanští fotbalisté jsou v Konferenční lize, ale poslední krok protrpěli.

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavií.

Jsem nesmrtelná, myslela si. Ale byla jsem mladá a blbá. Vondrová o boji s nemocí

Její největší soupeřky Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková léčí zranění, a tak byla Lada Vondrová mezi čtvrtkařkami na atletickém mistrovství České republiky jasnou favoritkou.

Bídný start obhájců. Španělé EuroBasket zahájili nečekanou porážkou s Gruzií

Španělští basketbalisté zahájili obhajobu titulu na mistrovství Evropy překvapivou porážkou. S Gruzií prohráli na úvod skupiny C v Limassolu 69:83.

28. srpna 2025  17:18,  aktualizováno  22:54

Sparta porazila v prvním zápase Ligy mistrů Klagenfurt, zaskvěl se Dzierkals

Hokejisté Sparty vstoupili do nového ročníku Ligy mistrů výhrou na ledě Klagenfurtu 4:1.

28. srpna 2025,  aktualizováno  22:48

Los Evropské ligy 2025/26: koše, možní soupeři Plzně, kde sledovat živě?

Páteční losování ligové fáze Evropské ligy očekávají v Česku především fanoušci plzeňských fotbalistů.

28. srpna 2025  13:49,  aktualizováno  22:35

US Open ONLINE: Muchová musí do třetího setu. Pokud zvítězí, zahraje si s Noskovou

Sledujeme online

Grandslamové US Open může ve třetím kole nabídnout derby dvou českých tenistek. Karolína Muchová chce zastavit zkušenou Rumunku Soranu Cirsteaovou.

28. srpna 2025  18:16,  aktualizováno  22:24

Weberův oštěp letěl dvakrát za 90, v Curychu se naopak nedařilo Kitagučiové

Německý oštěpař Julian Weber zvítězil ve finále Diamantové ligy v Curychu výkonem 91,51 metru.

28. srpna 2025  22:16

Baník - Celje 0:2, domácí v odvetě propásli start. V pohárech po další porážce končí

Aktualizujeme

Fotbalisté ostravského Baníku podlehli v utkání o Konferenční ligu slovinskému Celje i podruhé.

28. srpna 2025  21:55,  aktualizováno  22:14

Fotbalové přestupy ONLINE: Šín s Rigem končí v Baníku, potvrdil kouč Hapal

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci.

28. srpna 2025  22:03

Štochlová a Svozilová mají v Hamburku díky výhře nad Brazilkami jisté play off

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem prohráli na Beach Pro Tour v Hamburku s Kubánci.

28. srpna 2025  11:57,  aktualizováno  21:55

Boleslav porazila v přípravě Litvínov, Třinec podlehl Banské Bystrici

Hokejisté Mladé Boleslavi potvrdili dosavadní skvělé výsledky v přípravě na novou extraligovou sezonu i ve čtvrtek v Litvínově, kde zvítězili 4:2.

28. srpna 2025  21:42

Paráda, máme Barcelonu. Slávisté o losu Ligy mistrů: Hlavně, ať jsou fanoušci hrdí

Je tam Barcelona. „Odmalička jí fandím, splnilo se mi, že si proti ní zahraju," zajásal Vasil Kušej.

28. srpna 2025  21:30

Jurásek zůstane v Besiktas bez pohárů. Konferenční ligu si zahraje Crystal Palace i Noah

Fotbalisté Besiktase Istanbul se střídajícím Davidem Juráskem podlehli doma v oslabení Lausanne-Sport 0:1 a do hlavní fáze Konferenční ligy nepostoupili.

28. srpna 2025  21:08

Olomouc - Malmö 0:2, bez gólu i v odvetě. Sigma se přesouvá do Konferenční ligy

Olomoučtí fotbalisté nezvládli ani odvetu play off Evropské ligy. Se švédským Malmö padli 0:2.

28. srpna 2025  20:26,  aktualizováno  20:59

