Mahučichová na náměstí v Curychu prohrála, výšku vyhrála Olyslagersová

Autor: ,
  19:27aktualizováno  19:45
Australská výškařka Nicola Olyslagersová poprvé vyhrála Diamantovou ligu. V Curychu si zlepšila osobní rekord na 204 centimetrů, čímž o jeden centimetr posunula i vlastní oceánský rekord. Osmadvacetiletá atletka se tak před mistrovstvím světa v Tokiu dostala do čela letošních tabulek.
Fotogalerie4

Nicola Olyslagersová na Diamantové lize v Curychu. | foto: Reuters

O čtvrtou diamantovou trofej za sebou marně usilovala Ukrajinka Jaroslava Mahučichová. Světová rekordmanka předvedla skvělý pokus na 202 centimetrech, ale zdolala je až napodruhé, což dávalo její v té době bezchybné australské rivalce výhodu. Když Olyslagersová napoprvé skočila i 204 cm, olympijská vítězka Mahučichová si nechala zvýšit laťku na 206 cm. Tam už ani jedna neuspěla. Třetí skončila Britka Morgan Lakeová, která poprvé v kariéře zdolala dva metry.

Nicola Olyslagersová přijímá gratulace od Jaroslavy Mahučichové na Diamantové lize v Curychu.

Roli favorita potvrdil tyčkař Armand Dupantis, který se popáté za sebou stal králem Diamantové ligy. Potřeboval k tomu zdolat 600 centimetrů napoprvé, na 610 útočil marně. Do posledních chvil s ním zůstal v soutěž Řek Emmanuil Karalis, jenž zdolal šest metrů na druhý pokus a obsadil druhou příčku.

Počtvrté ovládl Diamantovou ligu americký koulař Joe Kovacs. Dvojnásobný mistr světa z let 2015 a 2019 zvítězil výkonem 22,46 metru a vedle blyštivé trofeje vybojoval také divokou kartu pro účast na světovém šampionátu v Tokiu, kam se z národní kvalifikace neprobojoval. V soutěži koulařek obhájila trofej Kanaďanka Sarah Mittonová (20,67).

Na náměstí Sechseläutenplatz se dnes neplánovaně uskutečnila také ženská tyčka. Pořadatelé ji zařadili před podvečerní program, protože ve čtvrtek by v Curychu mělo hodně pršet a soutěž by byla nebezpečná. Vyhrála olympijská vítězka z Tokia a úřadující mistryně světa Katie Moonová, která jako jediná zdolala 482 centimetrů. Po úspěchu v roce 2023 ovládla Diamantovou ligu podruhé. Za ní skončily další Američanky Sandi Morrisová a Emily Groveová. Obě skočily 475 centimetrů.

Mezi dálkaři navázal na triumf z roku 2023 domácí Švýcar Simon Ehammer. Přední světový vícebojař skočil 832 centimetrů a porazil o dva centimetry Itala Mattiu Furlaniho. Generálka na světový šampionát v Tokiu, kde bude obhajovat zlato z Budapešti, dopadla bídně pro řeckého dálkaře Miltiadise Tentoglua. Dvojnásobný olympijský šampion obsadil poslední šesté místo podprůměrným výkonem 766 centimetrů, po jednom z pokusů navíc viditelně kulhal.

Finálový mítink v Curychu bude po dnešní předehře ve městě pokračovat ve čtvrtek na stadionu Letzigrund.

Vstoupit do diskuse
title=Tipsport - partner programu
Slovan Bratislava vs. ZlínHokej - - 27. 8. 2025:Slovan Bratislava vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
Živě1:1
  • 4.40
  • 1.39
  • 7.40
Riga FC vs. SpartaFotbal - Play-off - 27. 8. 2025:Riga FC vs. Sparta //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 3.30
  • 2.70
  • 2.70
Karabach vs. FerencvárosFotbal - Play-off - 27. 8. 2025:Karabach vs. Ferencváros //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.37
  • 4.40
  • 9.00
Fonseca vs. MacháčTenis - Dvouhra mužů - 2. kolo - 27. 8. 2025:Fonseca vs. Macháč //www.idnes.cz/sport
Živě6:7, 1:3
  • 5.00
  • -
  • 1.16
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Fraška se soudní dohrou? Fotograf, který rozzuřil Medveděva, si najal právníky

Fraška, která v nedělním utkání US Open vyústila v zuřivé představení Daniila Medveděva, má překvapivou dohru. Fotograf Selcuk Acar, jenž svým vstupem na kurt vyvolal zmatek i bouřlivou reakci...

Sparta - Dukla 3:2, domácí měli s outsiderem problémy, hrdinou Uchenna

Sparťanští fotbalisté nakonec zvládli malé pražské derby s Duklou a po vítězství 3:2 v 6. kole se vrací na čelo tabulky o dva body před Slavii. Hrdinou zápasu byl dvougólový Uchenna, jenž nejprve...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Jsem nesmrtelná, myslela si. Ale byla jsem mladá a blbá. Vondrová o boji s nemocí

Její největší soupeřky Lurdes Gloria Manuel a Tereza Petržilková léčí zranění, a tak byla Lada Vondrová mezi čtvrtkařkami na atletickém mistrovství České republiky jasnou favoritkou. Pro zlato si...

Kvitová se s kariérou rozloučila debaklem, Muchová na US Open udolala Venus W.

Poslední zápas v jinak parádní kariéře Petře Kvitové vůbec nevyšel. V prvním kole US Open, o kterém dopředu avizovala, že bude jejím rozlučkovým turnajem, utržila nelichotivý debakl 1:6 a 0:6 od...

UAE slaví, Vueltu ale opět vede Vingegaard. Hirtův tým v časovce ohrozili aktivisté

Byla to pořádná hektika, ale bez výraznějších ztrát. Ani týmová časovka nenadělala velké odstupy v celkovém pořadí 80. ročníku cyklistické Vuelty. Změnila ale majitele červeného dresu, který si od...

27. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:51

US Open ONLINE: Lehečka postoupil do třetího kola, Macháč vede nad Fonsecou

Sledujeme online

Tenisový grandslam US Open si ve středu odškrtává první porci zápasů druhého kola. Z českých zástupců si už postup zajistil Jiří Lehečka, aktuálně na kurtu bojuje Tomáš Macháč. Postupně se představí...

27. srpna 2025,  aktualizováno  19:47

Mahučichová na náměstí v Curychu prohrála, výšku vyhrála Olyslagersová

Australská výškařka Nicola Olyslagersová poprvé vyhrála Diamantovou ligu. V Curychu si zlepšila osobní rekord na 204 centimetrů, čímž o jeden centimetr posunula i vlastní oceánský rekord....

27. srpna 2025  19:27,  aktualizováno  19:45

ONLINE: Riga FC - Sparta 0:0 po půli, domácí mají šance, hosty drží Vindahl

Sledujeme online

Od našeho zpravodaje v Lotyšsku Sparťanští fotbalisté se ke Konferenční lize nepřiblížili, ale ani se jim postup nevzdálil. Po prvním poločase odvety závěrečného předkola hrají v Rize 0:0, dál tak v součtu mají dvoubrankový náskok....

27. srpna 2025  17:38,  aktualizováno  19:32

Litevci na EuroBasketu překonali rekord, Němci jasně porazili Černou Horu

Úřadující mistři světa Němci vstoupili do mistrovství Evropy basketbalistů jasnou výhrou nad Černou Horou 106:76. Úvodní zápas suverénně zvládli i bez hlavního trenéra. Španělský kouč Álex Mumbrú...

27. srpna 2025  18:11,  aktualizováno  18:56

Pelta dokončuje prodej Jablonce. Jednání jsou prý v závěrečné fázi

Tři měsíce poté, co byl pravomocně odsouzen k pěti a půl letům ve vězení, potvrdil Miroslav Pelta, že dokončuje prodej fotbalového Jablonce. S přestávkou tam působí už od 90. let, jednání jsou prý v...

27. srpna 2025  18:50

Maixnerová a Neuschaeferová prošly kvalifikací, Perušič a Schweiner vyhráli

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič a David Schweiner začali turnaj Pro Tour Elite v Hamburku výhrou nad domácí dvojicí Jonas Sagstetter, Benedikt Sagstetter 21:17, 21:18. V kvalifikaci uspěly Martina...

27. srpna 2025  18:40

Když syn spí, nosí mi štěstí. Dostál o světovém zlatu i šancích na Los Angeles

Na posezonní tiskovou konferenci přijel s kočárkem. Syn Jonatán ji celou prospal. „Je hodný,“ usmíval se kajakář Josef Dostál. Jen ráno ho potomek trochu pozlobil. Spolu s partnerkou Anežkou...

27. srpna 2025  17:18

Pokažený vstup do EuroBasketu. Češi nestačili na Portugalce, které táhl Queta

Věděli, že je na úvod EuroBasketu čeká klíčový duel. Čeští reprezentanti ovšem na důrazné Portugalce nestačili, po trápení v útočné fázi padli 50:62. Soupeře k výhře dotlačil vysoký pivot Neemias...

27. srpna 2025  13:25,  aktualizováno  16:24

Los Ligy mistrů 2025/26: koše, možní soupeři Slavie, kde sledovat živě?

Losování Ligy mistrů netrpělivě očekávají fotbaloví fanoušci po celém světě. Důstojný akt za účasti legend i osobností už je tradicí. Českým zástupcem v osudí je domácí šampion Slavia. Soupeři se k...

27. srpna 2025  15:59

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Olomouc - Malmö: kde sledovat Evropskou ligu v TV?

Fotbalisté Olomouce přivezli z prvního souboje se švédským Malmö mizerný výsledek 0:3 a před domácím pokusem o reparát doufají v zázrak. Kdy a kde můžete odvetný duel play off o postup do ligové fáze...

27. srpna 2025  15:15

Fotbalistky Slavie na úvod 2. předkola Ligy mistryň porazily turecký Fomget

Fotbalistky Slavie zahájily miniturnaj 2. předkola Ligy mistryň v Helsinkách výhrou 2:1 nad tureckým Fomgetem. Ve druhém poločase se střelecky prosadily Molly McLaughlinová a Kateřina Svitková,...

27. srpna 2025  14:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.