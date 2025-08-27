Mahučichová na náměstí v Curychu prohrála, výšku vyhrála Olyslagersová

O čtvrtou diamantovou trofej za sebou marně usilovala Ukrajinka Jaroslava Mahučichová. Světová rekordmanka předvedla skvělý pokus na 202 centimetrech, ale zdolala je až napodruhé, což dávalo její v té době bezchybné australské rivalce výhodu. Když Olyslagersová napoprvé skočila i 204 cm, olympijská vítězka Mahučichová si nechala zvýšit laťku na 206 cm. Tam už ani jedna neuspěla. Třetí skončila Britka Morgan Lakeová, která poprvé v kariéře zdolala dva metry.
Roli favorita potvrdil tyčkař Armand Dupantis, který se popáté za sebou stal králem Diamantové ligy. Potřeboval k tomu zdolat 600 centimetrů napoprvé, na 610 útočil marně. Do posledních chvil s ním zůstal v soutěž Řek Emmanuil Karalis, jenž zdolal šest metrů na druhý pokus a obsadil druhou příčku.
Počtvrté ovládl Diamantovou ligu americký koulař Joe Kovacs. Dvojnásobný mistr světa z let 2015 a 2019 zvítězil výkonem 22,46 metru a vedle blyštivé trofeje vybojoval také divokou kartu pro účast na světovém šampionátu v Tokiu, kam se z národní kvalifikace neprobojoval. V soutěži koulařek obhájila trofej Kanaďanka Sarah Mittonová (20,67).
Na náměstí Sechseläutenplatz se dnes neplánovaně uskutečnila také ženská tyčka. Pořadatelé ji zařadili před podvečerní program, protože ve čtvrtek by v Curychu mělo hodně pršet a soutěž by byla nebezpečná. Vyhrála olympijská vítězka z Tokia a úřadující mistryně světa Katie Moonová, která jako jediná zdolala 482 centimetrů. Po úspěchu v roce 2023 ovládla Diamantovou ligu podruhé. Za ní skončily další Američanky Sandi Morrisová a Emily Groveová. Obě skočily 475 centimetrů.
Mezi dálkaři navázal na triumf z roku 2023 domácí Švýcar Simon Ehammer. Přední světový vícebojař skočil 832 centimetrů a porazil o dva centimetry Itala Mattiu Furlaniho. Generálka na světový šampionát v Tokiu, kde bude obhajovat zlato z Budapešti, dopadla bídně pro řeckého dálkaře Miltiadise Tentoglua. Dvojnásobný olympijský šampion obsadil poslední šesté místo podprůměrným výkonem 766 centimetrů, po jednom z pokusů navíc viditelně kulhal.
Finálový mítink v Curychu bude po dnešní předehře ve městě pokračovat ve čtvrtek na stadionu Letzigrund.