Po návratu z Evropy ho čekaly několikadenní oslavy, zvou si ho televizní diskusní pořady, přijal ho prezident William Ruto, na summitu v Nairobi si třásl rukou s hlavou Francie Emmanuelem Macronem a neustále sklízí jednu gratulaci za druhou.
Vedle poklon přicházejí taky dotazy, jak se mu neuvěřitelný milník podařilo překonat. Je jasné, že jak trénuje či jaký měl výživový plán, zajímá snad všechny.
Saweho tým dlouho otevřený nebyl. „Když přijedu domů, tak se mě všichni ptají na trénink, a jak jde příprava. Ale já nesdílel ani své ambice překonat světový rekord. V naší kultuře o takových věcech dopředu nemluvíme,“ vysvětloval jedenatřicetiletý vytrvalec.
Nyní už se ale přece jen objevují střípky informací.
Od února loňského roku za ním výrobce sportovní výživy Maurten šestkrát vyslal vlastní nutriční specialisty, kteří testovali, kolik energie jeho tělo dokáže efektivně přijmout a jak se chová při zátěži.