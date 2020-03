Atletka Majerová pomáhá v lékárně, stačit musí domácí trénink

Zřejmě zažíváte v posledních dnech chaos...

Moje práce spočívá ve výdeji na volném prodeji. Její současná náplň se teď liší akorát počtem zákazníků než před vyhlášenou karanténou. Pacientům radím ve výběru přípravků, doporučuju, co by pro ně bylo momentálně vhodné.

Teď sice máte jiné starosti, přesto věříte, že se letošní dráhový republikový šampionát v Plzni opravdu uskuteční? Měl by se konat na konci června.

Snad ano. Budu doufat, že se situace co nejdřív zlepší, budeme pro to dělat maximum a nebudeme to brát na lehkou váhu. Přijít o takové závody by byla škoda, zvlášť na domácí půdě. Všechny by nás to moc mrzelo.

Co je vaším hlavním cílem pro zbytek této sezony?

Určitě bych si chtěla vylepšit svůj součet ve víceboji, překonat svůj osobní rekord. Pak zlepšit svá maxima v jednotlivých disciplínách a poprat se o cenný kov na republikovém šampionátu.

Jak vám stále přísnější vládní nařízení omezují možnosti tréninku?

Moje individuální příprava momentálně probíhá podomácku. Klub mi zapůjčil veškeré tréninkové věci typu činek, medicimbalů, švihadla... Případně se jdu proběhnout do přírody, abych si nějakým stylem vynahradila tréninky na stadionu.

Jste univerzálka. Dokážete říct, která atletická disciplína je vaší nejoblíbenější?

Každá disciplína má své kouzlo. Výška, štafeta i víceboj. Dřív jsem si myslela, že výška bude mou prioritou, ale jak se mi daří ve víceboji, tak se čím dál víc vidím právě v něm. Mám i větší šanci se prosadit.

Úspěchů už jste nasbírala poměrně dost.

Cením si všech medailí. Hrozně ráda vzpomínám na své první zlato, které přišlo ve skoku vysokém v juniorské kategorii na mistrovství v Ostravě. Samozřejmě si teď vážím každé medaile v ženské kategorii, která je mnohem náročnější a konkurence je tu větší.