Bude to pecka závod, těší se Majerová na sedmiboj v Plzni

Dvaadvacetiletá blondýnka je domácí nadějí na víkendovém mikromítinku ČAS, jehož hlavním lákadlem je skvěle obsazený sedmiboj žen. Majerová vyzve například šestou ženu z posledního ME v Berlíně Kateřinu Cachovou, ve startovní listině nechybí Lucia Vadlejch, Jana Novotná či česká juniorská rekordmanka v halovém pětiboji Elena Šínová. „Bude to pecka závod,“ těší se opora plzeňského klubu.



Vyhecuje vás taková konkurence skvělých závodnic?

Je fakt veliká, určitě srovnatelná s republikou. Všechny se vyhecujeme a já věřím, že mi to pomůže k co nejlepšímu výkonu.

Program sedmiboje žen Sobota

100 m přek.

12.45 výška

13.30 koule

15.45 200 m 17.15

dálka 11.30

oštěp 13.00

800 m 14.30

Chcete zaútočit na váš osobní rekord, který je v sedmiboji aktuálně 5211 bodů?

Ano, nemyslím tolik na umístění, ale na zlepšení bodového součtu. Budu se snažit o co největší maximum v jednotlivých disciplínách.

Jste skvělá výškařka. Jaká disciplína v sedmiboji vám vyhovuje nejméně?

Výška je pochopitelně nejvýš. Ale doufám, že i v jiných disciplínách budu schopná konkurovat. Největší rezervy cítím v oštěpu, tam se potřebuji nejvíc zlepšit. A posun očekávám v dálce, i tam mám mezery.

Pomáhá vám při závodech hodně domácí prostředí?

Umím být uzavřená do sebe, ale sedmiboj na našem stadionu v Plzni je vždycky super. Hrozně vnímám, když mám v hledišti rodiče, přítele, kamarády. Slyším jejich povzbuzování a pomáhá mi to.

Začali jsme jídlem, jak je to vlastně se stravou během sedmiboje?

To skoro vůbec nejím. Nasnídám se, ale během závodu už mám jen energetickou tubu, banán nebo sušenku. Jídlo teprve potom. V sobotu večer si dám pořádnou večeři, v neděli to začne zase nanovo. Ale po závodech se dojídám třeba dva dny. To je oběd, večeře, k tomu spousta sladkostí... (úsměv)

Chystala jste se na tenhle závod nějak speciálně?

Je to první sedmiboj v sezoně, soustředila jsem se hlavně na technické disciplíny. Asi nic speciálního. Poslední týden už je to jen lehčí trénink, dva dny před závodem jsem si dala úplné volno a v pátek už bude jen rozcvičení.

A v sobotu po poledni si budete přát už jen ideální počasí?

V tom případě okolo pětadvaceti stupňů, teplíčko. Ale zase ne pařák, ten mě dokáže hodně vysílit. Ani déšť není dobrý. Třeba při osmistovce nevadí, ale u technických disciplín je to pak problém.