Helceletová mistryní Evropy? Po dopingu Rusky má brát zlato z Helsinek

„Tak to jsem se mezi krmením a úklidem stala mistryní Evropy, to je dobrý,“ smála se Helceletová, která atletickou kariéru uzavřela už v roce 2017, v rozhovoru pro Blesk.

Helceletová by mohla získat zlato ze šampionátu v roce 2012. Tehdy skončila druhá, po úspěších v hale vybojovala první cenný kov pod otevřeným nebem. Přesto líčila: „Jsem šťastná, že jsem to dokázala v nové disciplíně (dříve závodila v dálce a hladké čtvrtce). Ale chtěla jsem zlato.“

Nyní by se její přání mohlo splnit.

Dodatečná analýza biologického pasu vítězné Davydovové totiž odhalila odchylky v hodnotách krevních vzorků z té doby. A podle serveru insidethegames.biz byly výsledky Davydovové z období od 20. června 2012 do 30. června 2015 anulovány.

Což mimo jiné znamená, že zlato z Helsinek by mělo připadnout Češce.

A nejen to. Davydovová vybojovala cenný kov i na evropském šampionátu v Curychu 2014. Helcetová tehdy skončila čtvrtá, a tak by se její sbírka mohla rozrůst i o bronz.

Jak ale Češka upozorňuje, podobná situace se odehrála už v roce 2010 na halovém mistrovství světa v Dauhá, kde se po dopingu Jamajčanky Bobby-Gaye Wilkinsové a Rusky Taťjany Firovové česká štafeta na 4x400 metrů posunula na druhé místo.

„Jenže my ještě medaili nemáme, a to už je dvanáct let,“ řekla Blesku.

Z dodatečného ocenění se má radovat i Zuzana Hejnová. Ta v Helsinkách 2012 doběhla čtvrtá, nyní by se tedy mohla posunout na bronzový stupínek. A i pro ni by to znamenalo výrazný úspěch: individuální medaili z evropského šampionátu pod otevřeným nebem totiž ve své bohaté sbírce ještě nemá.