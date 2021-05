Restart atletiky obstará 251 klubů. A máme jich vůbec tolik? směje se Maslák

Když se počet zapojených oddílů dozvěděl Pavel Maslák, s úsměvem se podivil: „Ani jsem nevěděl, že v Česku máme tolik klubů. Na to, jak malá jsme země, je to velké číslo.“

Právě o co největší účast klubů Český atletický svaz jakožto organizátor usiloval, chtěl překonat loňský projekt Spolu na startu, který cílil na návrat dětí zpět ke sportovním aktivitám po jarním lockdownu.

V návaznosti na uvolnění zdravotnických opatření proběhne další akce ve středu 2. června. „Jsem rád, že výzvu vyslyšelo 251 klubů, uděláme si velký osobní rekord,“ pochvaluje si předseda svazu Libor Varhaník.

„Je to obrovské číslo, v jeden den se tak na stadionech objeví více než 21 tisíc závodníků,“ nastiňuje podobu projektu s názvem Atleti spolu - Den s českou atletikou.



Patronát nad ním převzali oštěpařka Špotáková a čtvrtkař Maslák, kteří se příští středu představí v Plzni, virtuální běžecký závod zaštiťuje maratonkyně Marcela Joglová.

„Hlavně děti ze druhého stupně a středních škol to měly kvůli online výuce opravdu těžké, byly u ní až do odpoledních hodin. Pro ně to bude jako zjevení, že chodí čtrnáct dní do školy a hned půjdou na závody,“ uvedla Špotáková na tiskové konferenci k představení projektu.

„Ale je potřeba do toho skočit rovnýma nohama, já jsem do sezony taky skočila rovnýma nohama,“ připomněla, že první klání podstoupila bez házení z plného rozběhu už na začátku května ve Splitu, následně závodila i na Zlaté tretře v Ostravě.



Ostré starty jsou pro ni nejlepší přípravou směrem k olympijským hrám v Tokiu, jako další dobrou možnost k tréninku tak bere i svou účast příští týden v Plzni: „Včera (v úterý) jsem plánovala házecí trénink, ale bylo deset stupňů, pršelo a foukalo, takže to zase nevyšlo. Takže budu mít trénink až ve středu na závodech.“

Do západočeské metropole se chystá také Pavel Maslák. „Poběžím dvoustovku a očekávám velmi vyrovnaný závod, protože zatím nemám takovou formu. Myslím, že mě kluci dost proženou,“ vyhlíží trojnásobný halový mistr světa i Evropy na trati 400 metrů.

Šanci zasportovat si s čerstvou účastnicí her v Tokiu pak nabídne virtuální závod na 5 km, do nějž se může registrovat také široká veřejnost. „Poběžíme ve středu v 18 hodin a každý si může určit vlastní místo. Já to své určitě oznámím, ať se můžou přidat ostatní,“ zve Joglová.