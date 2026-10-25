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První maraton a hned nejlepší český čas za 22 let. Zajícovi se ve Frankfurtu dařilo

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  16:07

Martin Zajíc na závodě Běchovice-Praha (archivní snímek) | foto: ČTK

Martin Zajíc při své premiéře na maratonské trati zaběhl ve Frankfurtu nad Mohanem nejrychlejší český čas za posledních 22 let. Výkonem 2:13:17 se zařadil na čtvrté místo národních historických tabulek. V deštivém závodě obsadil desáté místo.

V českých historických tabulkách figuruje Zajíc za rekordmanem Karlem Davidem (2:11:57), svým trenérem Róbertem Štefkem, který v roce 2004 v Praze zaběhl čas 2:12:35, a Pavlem Klimešem (2:12:59).

Zajíc byl v cíli čtvrtým nejlepším Evropanem po kontinentálním šampionovi Amanalu Petrosovi a dalších dvou německých maratoncích.

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Petros, který měl v plánu útok na evropský rekord, doběhl druhý. V závěru závodu na vedoucí pozici vrazil do kurýra rozvážejícího jídlo, jenž se ocitl u trati, ztratil rytmus a neodolal svému pronásledovateli Jiratu Dinkimu z Etiopie. Afričan vyhrál za 2:05:26, německý vytrvalec byl o 20 sekund pomalejší.

„Počasí nebylo ideální pro útok na německý ani evropský rekord. V určitém okamžiku jsem se s tím smířil a chtěl jsem si to jen užít,“ řekl Petros televizi HR. „Dal jsem do toho všechno až do samého konce a dvakrát jsem zaútočil. Ten druhý nástup byl ale moc dlouhý a pak mi došly síly,“ uvedl držitel německého rekordu 2:04:03. Evropský rekord Belgičana Bashira Abdiho má hodnotu 2:03:36.

Maraton ve Frankfurtu nad Mohanem:

Muži: 1. Dinki (Et.) 2:05:26, 2. Petros (Něm.) 2:05:46, 3. Biwott (Keňa) 2:06:23, ...10. Zajíc (ČR) 2:13:17.
Ženy: 1. Workuová (Et.) 2:19:45, 2. Dörfelová (Něm.) 2:20:46, 3. Gebreslasieová (Et.) 2:22:45.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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  • 800.00
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Živě0:3
  • 800.00
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  • -
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Živě2:0
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  • 180.00
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Živě1:1
  • 8.50
  • 1.48
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Živě0:2
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  • 40.00
  • 1.01
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