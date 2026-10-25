V českých historických tabulkách figuruje Zajíc za rekordmanem Karlem Davidem (2:11:57), svým trenérem Róbertem Štefkem, který v roce 2004 v Praze zaběhl čas 2:12:35, a Pavlem Klimešem (2:12:59).
Zajíc byl v cíli čtvrtým nejlepším Evropanem po kontinentálním šampionovi Amanalu Petrosovi a dalších dvou německých maratoncích.
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Petros, který měl v plánu útok na evropský rekord, doběhl druhý. V závěru závodu na vedoucí pozici vrazil do kurýra rozvážejícího jídlo, jenž se ocitl u trati, ztratil rytmus a neodolal svému pronásledovateli Jiratu Dinkimu z Etiopie. Afričan vyhrál za 2:05:26, německý vytrvalec byl o 20 sekund pomalejší.
„Počasí nebylo ideální pro útok na německý ani evropský rekord. V určitém okamžiku jsem se s tím smířil a chtěl jsem si to jen užít,“ řekl Petros televizi HR. „Dal jsem do toho všechno až do samého konce a dvakrát jsem zaútočil. Ten druhý nástup byl ale moc dlouhý a pak mi došly síly,“ uvedl držitel německého rekordu 2:04:03. Evropský rekord Belgičana Bashira Abdiho má hodnotu 2:03:36.
Maraton ve Frankfurtu nad Mohanem:
Muži: 1. Dinki (Et.) 2:05:26, 2. Petros (Něm.) 2:05:46, 3. Biwott (Keňa) 2:06:23, ...10. Zajíc (ČR) 2:13:17.