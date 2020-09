Dana Zátopková na Valašském Slavíně. Lidé se loučili s atletickou legendou

Zátopková, olympijská vítězka z Helsinek 1952, zemřela 13. března ve věku 97 let. Pohřbu ve strašnickém krematoriu v Praze se však tehdy mohlo kvůli koronavirovým omezením zúčastnit jen minimum lidí, veřejnost sledovala poslední rozloučení v televizi.

Když si při páteční pietě v areálu rožnovského skanzenu vítr pohrával s listy v pamětní knize a z fotografie na pódiu zářil úsměv, který byl pro Danu Zátopkovou tolik typický, působilo to, jakoby i nyní poslouchala svou oblíbenou cimbálovku.

„Ani neměla jinou představu, než že bude odpočívat tady s Ťopkem. Sama si napsala parte a byla smířená se životem, říkala, že už chce za ním. Věřím, že se znovu sešli,“ uvedl předseda Českého klubu olympioniků Oldřich Svojanovský.

Sportovní komentátor Štěpán Škorpil připomněl sportovní úspěchy Dany Zátopkové, která v hodu oštěpem vybojovala olympijské zlato v Helsinkách v roce 1952, stříbro o osm let později v Římě. Byla také světovou rekordmankou, dvojnásobnou mistryní Evropy, třináctinásobnou rekordmankou republiky. „Má všechnu úctu sportovců této planety,“ uvedl Škorpil.

„Dana byla úžasná osobnost, která dokázala v živote i mnohým oštěpařům dobře poradit,“ doplnila i atletka Jamila Kratochvílová.

Rozloučit se s ní přijela i dlouholetá fanynka Regina Novotná. „Dřív jsme žili jen sportem, chodili jsme fandit a potom jsme se seznámili blíž jak s Danou, tak s Ťopkem,“ vyprávěla starší žena, která přijel z Prahy.

„Na jaře jsem se s ní rozloučit nemohla, to byl obřad kvůli koronaviru jen pro pár lidí, tak jsem musela až sem,“ usmála se, než na hrob svých kamarádů položila dvě růže.

Zátopková sama tvrdila, že prožila nádherný život, takový, jaký si přála žít. S Emilem Zátopkem strávila 52 let, jejich vztah začal na atletickém stadionu a o ruku ji požádal na větvi lípy.

O tom, že chtějí být společně pohřbeni v Rožnově se prý rozhodli už dávno.

„Hrozně se nám tady líbilo, na podzim byly nádherně zbarvené stromy. Šli jsme se podívat do kapličky, kolem níž je několik hrobů. Bylo to tak pěkné, že jsme si řekli: Tady by se dobře spinkalo,“ vzpomínala Zátopková pro MF DNES před třemi lety.

Termín posledního rozloučený nebyl náhodný. V sobotu, v den 98. výročí narození obou manželů Zátopkových, startuje v nedaleké Kopřivnici tradiční závod Běh krajem Emila Zátopka. Letos je to už 18. ročník.

Železný: Dana byla světově významná

Mezi smutečními hosty bylo v pátek mnoho olympioniků, včetně vítězů Jana Železného, Jiřího Dalera a Martina Doktora nebo medailistů Jarmily Kratochvílové a Imricha Bugára. Rozloučení se Zátopkovou provázela hudba její oblíbené Cimbálové muziky Jaroslava Čecha, krojovaní Valaši vystřelili čestnou salvu.

„Dokázala nejen ve sportu strašně moc věcí, ale i v životě. Dana byla oštěpařka, dneska u nás oštěp je na hodně slušné úrovni. Myslím, že Dana dokázala v životě mnohým oštěpařům a oštěpařkám dobře poradit,“ řekla o Zátopkové Kratochvílová.

Železný řekl, že Zátopková byla výjimečná osobnost hlavně z lidského hlediska a její význam pro český sport je nedoceněný.

„Byla světově významná. Žila ve stínu Emila, ale dvakrát vyhrála mistrovství Evropy, zlatou z olympiády, stříbrnou, byla světová rekordmanka, takových mimořádných osobností se v České republice moc nerodí a ona jí byla, ale ona jí byla z hlediska kreditu morálního, lidského. Pro mě byla v top pět sportovců, co znám, a to bylo všechno starší generace,“ řekl Železný.

Zátopková vedle zlaté medaile z Helsinek získala o osm let později v Římě olympijské stříbro. Mnohonásobná česká šampionka se v letech 1954 a 1958 stala mistryní Evropy a v roce 1958 vytvořila výkonem 55,73 metru světový rekord. V roce 1998 obdržela Olympijský řád a o 15 let později Medaili Za Zásluhy.

Zátopkovi patřili k nejznámějším sportovním párům světa. Oba se narodili 19. září 1922 a ve stejný den se také stali v Helsinkách olympijskými vítězi. Běžec Zátopek získal na olympijských hrách v Londýně a Helsinkách v letech 1948 a 1952 čtyři zlaté a jednu stříbrnou medaili. Zátopková svého manžela přežila téměř o 20 let.

Valašský Slavín se v Rožnově rozprostírá kolem kostela svaté Anny v areálu Dřevěného městečka. Připomíná osobností se vztahem k Valašsku, hroby tam mají například další olympijští vítězové Jiří Raška a Ludvík Daněk nebo folklorní zpěvačka Jarmila Šuláková.

„Myslím, že není asi v Čechách, na Moravě či ve Slezsku místo, kde je uloženo kvarteto velkých sportovních postav, které se zasloužily pro tuto zemi o 12 olympijských medailí,“ řekl bývalý sportovní komentátor Štěpán Škorpil.