Zátopkovi mi byli souzeni. Bývalý oštěpař s láskou vzpomíná na legendární pár

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Každý den, když přijde do kanceláře, si na ně vzpomene. Na zdi mu visí kalendář Dany Zátopkové, má u něj i přívěsek, který mu darovala. I bývalý oštěpař Miroslav Guzdek bude s láskou vzpomínat na legendární českou atletickou dvojici – Danu a Emila Zátopkovi, kteří by právě v pondělí oslavili 100 let.