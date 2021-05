Čtvrtý nejlepší v historii. Jak Warner proháněl Šebrleho a ten ho z tribuny sledoval

O 20 bodů vylepšil svůj vlastní kanadský rekord.



O bod se posunul na čtvrté místo historických tabulek před Tomáše Dvořáka.

Ale mohl toho dokázat o tolik víc!

Mohl se stát čtvrtým mužem, který se přehoupl přes devět tisíc. Mohl směle myslet i na útok na světový rekord Kévina Mayera, nebo minimálně na rekord mítinku Romana Šebrleho.

Jaká škoda!

„Víte, existuje důvod, proč jen tři muži v historii zvládli zdolat devítitisícovou hranici. Není to něco, co dokážete každý den, nebo při každém desetiboji. A nezáleží na tom, jak dobrý jsi,“ vyprávěl jednatřicetiletý atlet. „Musí se ti povést úplně každá disciplína, každá. A když máš šanci, aby ses přes tu hranici dostal, musíš po ní jít. Bohužel, já tu šanci měl, byla obrovská, ale utekla mi. Ale dal jsem do toho vše, mé nohy můžou vyprávět.“

Damian Warner pošesté vyhrál mítink v Götzisu.

Od světového šampionátu v Dauhá 2019 to pro něj byla první soutěž vůbec.

A bylo vidět, jak moc se na ni těšil. Jak skvěle přijel do Götzisu připravený.

Stovkou prolétl za 10,14 – dvě setiny od vlastního desetibojařského rekordu. Pak skočil do dálky šílených 828 centimetrů, čímž překonal maximum Ashtona Eatona.

Podobný start do desetiboje nikdo nikdy nepředvedl.

Ve výšce přišlo vyrovnání osobního maxima 209 centimetrů. V součtu za první den? 4743 bodů, tedy o pět víc, než byl dosavadní rekord Američana Dana O´Briena, který ale devět tisíc v součtu dvou dnů nikdy nepřekonal.

„Nemůžu si moc stěžovat, byl to můj nejlepší první den,“ usmíval se Warner.

Z tribuny to všechno s manželkou Evou sledoval vážený host Roman Šebrle. Před 20 lety tady sám stvořil světový rekord, po konci kariéry jezdí do Götzisu každý rok už jen jako divák.

„Jako závodník jsem kvůli zranění jeden rok vynechal a jako divák jsem tu byl pokaždé. Je to svátek, udělám si výlet, vezmu manželku nebo i kamarády. Letos jsme s tím nepočítali, ale nakonec povolili 500 diváků a pozvali nás,“ líčil pro sport.cz. „Damianovi bych přál, ať překoná svěťák, a když ne, ať udělá třeba 9010 bodů.“

Ani Šebrleho přání se nevyplnilo.

Přitom neděli Warner odstartoval famózně.

 @DamianWarner makes history with sixth Götzis victory, a Canadian record and incredible 8995 points score.



 Xenia Krizsan comes from behind in final event to take heptathlon win and betters own Hungarian record with 6651 points. — World Athletics (@WorldAthletics) May 30, 2021

Stovku překážek zvládl za 13,36 sekundy, čímž znovu posunul limity desetibojařů, překonal svůj vlastní nejlepší desetibojařský čas 13,44.

Problém byl hlavně v oštěpu, kde Warner hodil jen 59,46 metru, což je pět metrů od jeho osobního maxima. Nepovedla se ani koule s diskem, kde od svých nejlepších výkonů zůstal rovněž daleko.

„Nemůžu být nespokojený, vždyť jsem předvedl pár fakt skvělých výkonů. Ale oštěp a koule se mi nepovedly. Nepředvedl jsem v těch disciplínách to, co jsem chtěl, jinak to ale bylo dobré. Jsem hrdý na to, co jsem tady předvedl,“ popisoval.

Jak by nebyl, vždyť ani příprava v současné době nebyla pro Warnera ničím jednoduchým, loni dlouho nemohl trénovat, kvůli covidu se uzavřela univerzita v Ontariu, kde se normálně připravuje.

S koučem tak přeměnil 66letou stařičkou Farquharson arenu na multifunkční tréninkové zařízení, kde se mohl připravovat.

Díky covidové pauze také mohl vyléčit některá zranění, která ho v minulosti provázela.

„O to lepší je teď být tady venku a zase závodit. V Götzisu to mám fakt rád. Mrzí mě těch pár bodů k devíti tisícům, ale vzhledem k tomu, že jsem dva roky nezávodil a hned jsem udělal 8995 bodů, myslím, že to zvládnu,“ usmíval se.