Nový rekord na 3000 metrů překážek. Vích ho zlepšil o téměř dvě sekundy

Svůj osobní rekord z kontinentálního šampionátu, na němž skončil dvanáctý, Vích vylepšil o více než tři sekundy. V Oordegemu obsadil 18. místo. Vyhrál Francouz Louis Gilavert za 8:11,49. K limitu na zářijové mistrovství světa v Tokiu chybělo Víchovi ještě téměř pět sekund.
|
Rada ovládl na juniorském ME čtvrtku překážek, medaili slaví i další čtyři Češi
České maximum ve steeplu držel 52 let Dušan Moravčík, než ho loni v Chorzówě o rekord připravil Habarta časem 8:22,68. V Římě pak jeho hodnotu posunul na 8:21,83 a vybojoval desáté místo.
Vích letos zlepšil už druhý český rekord. V lednu ve Valencii překonal 30 let staré maximum v silničním běhu na 10 kilometrů. Časem 28:21 vylepšil o pět sekund výkon Michala Kučery z Bonnu.
Oštěpař Čača si zlepšil osobák o pět metrů
Dvaadvacetiletý oštěpař Alexandr Čača se blýskl na Velké ceně Dany Zátopkové v Uherském Hradišti výkonem 83,42 metru. O téměř pět metrů překonal svůj osobní rekord z květnového mítinku v Pardubicích a posunul se do čela letošních českých tabulek před Jakuba Vadlejcha. V historickém pořadí českých oštěpařů je šestý.
Úřadující mistr Evropy a medailista ze světových šampionátů i olympijských her Vadlejch, který letos i vinou zdravotních potíží zatím hledá obvyklou formu, hodil v pátek v Banské Bystrici 82,33 metru.