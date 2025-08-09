Nový rekord na 3000 metrů překážek. Vích ho zlepšil o téměř dvě sekundy

  23:07
Damián Vích zaběhl na mítinku v belgickém Oordegemu český rekord na 3000 metrů překážek. Časem 8:19,88 minuty překonal loňský výkon Tomáše Habarty z mistrovství Evropy v Římě o téměř dvě sekundy.

Damián Vích v závodě na 3000 metrů překážek. | foto: Profimedia.cz

Svůj osobní rekord z kontinentálního šampionátu, na němž skončil dvanáctý, Vích vylepšil o více než tři sekundy. V Oordegemu obsadil 18. místo. Vyhrál Francouz Louis Gilavert za 8:11,49. K limitu na zářijové mistrovství světa v Tokiu chybělo Víchovi ještě téměř pět sekund.

Rada ovládl na juniorském ME čtvrtku překážek, medaili slaví i další čtyři Češi

České maximum ve steeplu držel 52 let Dušan Moravčík, než ho loni v Chorzówě o rekord připravil Habarta časem 8:22,68. V Římě pak jeho hodnotu posunul na 8:21,83 a vybojoval desáté místo.

Vích letos zlepšil už druhý český rekord. V lednu ve Valencii překonal 30 let staré maximum v silničním běhu na 10 kilometrů. Časem 28:21 vylepšil o pět sekund výkon Michala Kučery z Bonnu.

Oštěpař Čača si zlepšil osobák o pět metrů

Dvaadvacetiletý oštěpař Alexandr Čača se blýskl na Velké ceně Dany Zátopkové v Uherském Hradišti výkonem 83,42 metru. O téměř pět metrů překonal svůj osobní rekord z květnového mítinku v Pardubicích a posunul se do čela letošních českých tabulek před Jakuba Vadlejcha. V historickém pořadí českých oštěpařů je šestý.

Úřadující mistr Evropy a medailista ze světových šampionátů i olympijských her Vadlejch, který letos i vinou zdravotních potíží zatím hledá obvyklou formu, hodil v pátek v Banské Bystrici 82,33 metru.

Výsledky

Nejčtenější

Erotická pomůcka podruhé za týden na palubovce. Hráčky se zlobí: Není to vtipné

Opakovaný vtip není vtipem. Jednoduchou poučku by teď basketbalistky působící v WNBA nejraději vtloukly do hlavy některým fanouškům. Dvakrát během pár dnů totiž musely být přerušeny zápasy kvůli...

Obrovská chyba, mrzí mě to, reaguje Chorý. Jaký mu hrozí trest za úder do rozkroku?

Až do nedělního odpoledne žádnou červenou kartu v lize neviděl. Slávistický útočník Tomáš Chorý čekal 241 zápasů, ten další na Slovácku (1:0) už nedohrál. A předvedl pořádný zkrat. Gólový habán totiž...

Zřejmě slušnej oddíl! Ústí táhne, návštěvy má vyšší než při postupu do ligy

Fotbalová horečka, která nezpůsobuje bolest hlavy, ale dělá naopak dobře, v Ústí nad Labem stoupá. Přes tři tisícovky fanoušků na druholigový zápas s béčkem pražské Sparty a v konkurenci oslav...

Rangers - Plzeň 3:0, skotská lekce v boji o Ligu mistrů, český tým vůbec nestačil

Plzeňským fotbalistům se postup do závěrečného předkola kvalifikace Ligy mistrů výrazně vzdálil. Ve Skotsku podlehli Rangers po slabém výkonu jednoznačně 0:3 a v domácí odvetě, která se hraje příští...

Sparta - Ararat 4:1, domácí rychle prohrávali, k obratu vedl svižný výkon

Sparťanští fotbalisté nakročili do závěrečné fáze kvalifikace Konferenční ligy. V úvodním utkání 3. předkola po nepovedeném začátku, kdy v sedmé minutě inkasovali a následně hru výrazně zlepšili,...

Slavia - Teplice 3:0, po půli dominantní výkon. Trefil se i Bořil, hosté s červenou

Zatím nejlepší slávistický výkon v sezoně. Hlavně ve druhém poločase. Mistr fotbalové ligy ve 4. kole doma porazil Teplice 3:0, po gólu Lukáše Provoda se po přestávce krátce po sobě prosadili...

9. srpna 2025  19:15,  aktualizováno  23:04

Trápení trvá. Macháč neuspěl ani v Cincinnati, podlehl veteránu Mannarinovi

Tomáš Macháč skončil na turnaji Masters v Cincinnati ve druhém kole. Český tenista, jenž měl coby devatenáctý nasazený na úvod volný los, prohrál se sedmatřicetiletým francouzským kvalifikantem...

9. srpna 2025  22:08

Zemřel – a povstal! Buchtelovi se poklonily hvězdy, zesnulý obránce „dal“ i gól

Zemři a povstaň! Heslo vytetované do kůže hokejisty Ondřeje Buchtely se naplnilo v sobotu v chomutovské aréně. Po pěti letech od předčasného úmrtí talentovaného obránce skandovali fanoušci jeho...

9. srpna 2025  21:37

Liberecký Gabriel oslavil první ligovou trefu. S tátou góly neřešíme, smál se

Po centru na přední tyč pojistil stoper Šimon Gabriel Liberci domácí výhru nad Duklou 2:0, skóroval v pádu hlavou. Byla to jeho první trefa v nejvyšší české fotbalové soutěži.

9. srpna 2025  21:27

Plzeň - Slovácko 1:1, opět penalta v nastavení. Trávník proměnil a trefil bod

Před týdnem penaltu v nastaveném čase doma proti Slavii neproměnili a zápas ztratili, tentokrát byli fotbalisté Slovácka v Plzni šťastnější. Michal Trávník v nastaveném čase srovnal duel 4. ligového...

9. srpna 2025  16:15,  aktualizováno  21:18

Vitík vstřelil v přípravě první gól za Boloňu, gratuloval mu i Immobile

Sice pouze v přátelském utkání, ale fotbalový reprezentant Martin Vitík už vstřelil svůj první gól v dresu italské Boloně. Někdejší sparťanský stoper rozhodl o vítězství svého týmu v sobotním...

9. srpna 2025  20:13

Čeští volejbalisté postoupili na ME v příštím roce, v Norsku vyhráli 3:1

Čeští volejbalisté postoupili na mistrovství Evropy v příštím roce. V Norsku v sobotu vyhráli 3:1 na sety a s devíti body si zajistili triumf v kvalifikační skupině C bez ohledu na zbývající dva...

9. srpna 2025  20:13

Cyklista Baroncini je po pádu v Polsku v umělém spánku a čeká na operaci

Italský cyklista Filippo Baroncini je po středečním pádu v závodě Kolem Polska v umělém spánku a čeká ho minimálně operace obličeje. Jeho stáj UAE Emirates-XRG v sobotu uvedla, že původně byl s mnoha...

9. srpna 2025  19:50

Česká výprava na juniorském mistrovství Evropy atletů získala dalších pět medailí. Michal Rada vyhrál v Tampere běh na 400 metrů překážek v rekordu šampionátu 48,78 sekundy, Marek Váňa ukořistil na...

9. srpna 2025  17:09,  aktualizováno  19:40

Liberec - Dukla 2:0, hosty načala obří minela brankáře, dorazil je Gabriel

Fotbalisté Liberce i ve druhém domácím utkání sezony zvítězili. V duelu 4. kola proti Dukle jim výrazně pomohl kiks hostujícího gólmana Rihardse Matrevicse, jenž neudržel v rukavicích slabou střelu...

9. srpna 2025  16:30,  aktualizováno  19:33

Zlín - Ml. Boleslav 3:2, nováček na prvním místě. Zábavný duel rozsekl gól Koubka

Ligový nováček na prvním místě. Fotbalový Zlín potřetí od začátku sezony zvítězil, tentokrát přehrál 3:2 soupeře z Mladé Boleslavi. V nejvyšší soutěži zůstává neporažený a v neúplné tabulce odskočil...

9. srpna 2025  16:45,  aktualizováno  19:21

Cyklista Neuman vyhrál obě etapy závodu Kolem Sikulska, porazil řeckého mistra

Český cyklista Dominik Neuman vyhrál závod druhé kategorie UCI Kolem Sikulska v Rumunsku. Devětadvacetiletý jezdec české stáje ATT Investments ovládl první i druhou etapu a celkově zvítězil o osm...

9. srpna 2025  18:10

