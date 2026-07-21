Dálkař Juška se přiblížil českému rekordu, na Slovensku skočil 818 centimetrů

V soutěži dálkař pražské Dukly ještě dvakrát skočil 805.
Někdejší halový vicemistr Evropy získal na mítinku P-T-S skalp exmistra světa a stříbrného olympijského medailisty Luva Manyongy z Jihoafrické republiky, který skončil druhý výkonem 807.
V soutěži dálkař pražské Dukly ještě dvakrát skočil 805.
Někdejší halový vicemistr Evropy získal na mítinku P-T-S skalp exmistra světa a stříbrného olympijského medailisty Luva Manyongy z Jihoafrické republiky, který skončil druhý výkonem 807.
MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.
Další sportovní akce v roce 2026:
Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt...
Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...
Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...
Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...
Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....
Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projedou cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...
Jak druhý týden Tour de France skončil, tak třetí týden závodu začal. Na prvním místě svítí i po úterní 16. etapě jméno olympijského šampiona Remka Evenepoela. Za Belgičanem v barvách Red Bullu dojel...
Tenistky Sára Bejlek, Nikola Bartůňková a Tereza Valentová postoupily na turnaji WTA v Praze do 2. kola. Nasazená trojka Bejlek porazila Rusku Annu Blinkovovou 7:6, 3:6, 6:1. Turnajová čtyřka...
Bez Lionela Messiho a řady dalších hvězd se v pondělí večer vrátili argentinští fotbalisté po prohraném finále mistrovství světa do vlasti. Navzdory porážce 0:1 v prodloužení se Španělskem na národní...
Už se opět řeší, kdo všechno ve fotbalovém světě mění působiště. Jaké kluby budou na přestupovém trhu nejaktivnější? A kdo trhne rekord letního okna? Sledujte v podrobném online shrnutí.
Před čtyřmi lety miliardář Milan Kratina neúspěšně kandidoval na místopředsedu svazu s vizí, že pomůže očistit fotbal. Razantní vůči korupci chce být i v pozici majitele prvoligových Teplic. „Musíme...
Návrat na Štvanici. Tenisový turnaj žen WTA Prague Open se na toto místo vrací po šestnácti letech, hraje se od 20. do 26. července 2026. V akci je spoustu českých hráček – podívejte se na program,...
Vystudoval ekonomické lyceum, takže když má odpovědět, zda by sám za sebe v lednu vyložil sto milionů korun, neváhá: „Určitě bych to zaplatil.“ Matyáš Vojta, dvaadvacetiletý útočník, přicházel v zimě...
Když neměl v zádech finančně silného majitele, o souboj s pražskými S šéf plzeňských fotbalistů vyslovil památný výrok o klaccích proti tankům. „Tenkrát se hodil. Myslím si, že teď máme srovnatelnou...
Obě patří mezi nejvýraznější postavy nastupující vlny českého tenisu. Dvacetiletá Nikola Bartůňková a o rok mladší Tereza Valentová už nakukují do širší světové špičky, aktuálně baví fanoušky na...
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Tyčkařka Amálie Švábíková a její partner, desetibojař Ondřej Kopecký, oznámili radostnou novinu. Na začátku příštího roku se stanou rodiči.
Obří ztrátu hlásí srpnový turnaj organizace Oktagon MMA na Štvanici. Titulový vyzyvatel Dan Škvor se zranil a přijde tak o očekávanou odvetu s Willem Fleurym o šampionský pás v polotěžké divizi....