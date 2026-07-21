Dálkař Juška se přiblížil českému rekordu, na Slovensku skočil 818 centimetrů

Autor: ,
  18:44

Radek Juška ve finále dálkařů na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu | foto: AP

Dálkař Radek Juška se na mítinku v Banské Bystrici zaskvěl výkonem 818 centimetrů, kterým se na 13 cm přiblížil vlastnímu českému rekordu. Třiatřicetiletý atlet předvedl svůj nejdelší skok za posledních osm let, jeho národní maximum je ještě o další rok starší.

V soutěži dálkař pražské Dukly ještě dvakrát skočil 805.

Někdejší halový vicemistr Evropy získal na mítinku P-T-S skalp exmistra světa a stříbrného olympijského medailisty Luva Manyongy z Jihoafrické republiky, který skončil druhý výkonem 807.

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