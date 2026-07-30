Dálkař Juška přijde o ME kvůli zranění. Do Birminghamu odcestuje 52 českých atletů

Na první evropskou medaili pod širým nebem bude chtít zaútočit čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel. Halová mistryně světa si výrazně vylepšila osobní rekord na 49,37 sekundy a je na druhém místě letošních evropských tabulek za Norkou Henriette Jaegerovou.
Podobně je na tom výškař Jan Štefela. Bronzový medailista z loňského mistrovství světa v Tokiu je s výkonem 232 centimetrů z haly třetí za Ukrajincem Olehem Doroščukem a Rusem Danilem Lysenkem, který však v mezinárodních soutěžích startovat nemůže.
Čtvrtou nejrychlejší Evropankou sezony v běhu na 100 metrů je Karolína Maňasová, která v červnu překonala časem 11,01 sekundy 45 starý národní rekord Jarmily Kratochvílové.
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Soupeřky nechci řešit. Manuel se usadila mezi elitou, zazáří i na mistrovství Evropy?
Předloňský titul z Říma bude obhajovat oštěpař Jakub Vadlejch, kterého čeká už sedmé mistrovství Evropy. V roce 2022 v Mnichově získal stříbro. Koulař Tomáš Staněk se pokusí navázat na čtyři roky starý bronz.
Juška se nedávno na mítinku v Banské Bystrici blýskl výkonem 818 centimetrů, kterým se na 13 cm přiblížil vlastnímu českému rekordu. Třiatřicetiletý atlet předvedl svůj nejdelší skok za posledních osm let. Slibnou formu však v Birminghamu využít nemůže, protože při rozcvičování na víkendovém domácím šampionátu v Plzni si poranil zadní stehenní sval.
V Birminghamu nebude startovat ani česká rekordmanka ve skoku o tyči Amálie Švábíková, která nedávno oznámila, že je těhotná. V nominaci je její mladší sestra Apolena.
Česká nominace na atletické ME v Birminghamu
Muži: Ondřej Macík (200 m), Jakub Dudycha (800 m), Jonáš Kolomazník, Štěpán Štefko (oba 110 m př.), Marek Bahník, Matyáš Čudlý, Jan Štefela (všichni výška), Dan Bárta, David Holý (oba tyč), Petr Meindlschmid (dálka), Tomáš Staněk (koule), Marek Bárta (disk), Martin Konečný, Jakub Vadlejch, Jan Výška (všichni oštěp), Patrik Hájek, Volodymyr Myslyvčuk (oba kladivo), Albert Kukla (chůze půlmaraton), Jaromír Morávek (chůze maraton), Tomas Järvinen, Ondřej Kopecký, Vilém Stráský (všichni desetiboj), Ondřej Horáček, Matěj Krsek, Ondřej Loupal, Vít Müller, Milan Ščibráni (všichni 4x400 m).
Ženy: Karolína Maňasová (100 m), Barbora Malíková, Lurdes Gloria Manuel (obě 400 m a 4x400 m), Pavla Štoudková (800 m), Kristiina Sasínek Mäki (1500 m), Tereza Hrochová (maraton), Ester Bendová, Tereza Elena Šinová (obě 100 m př.), Michaela Hrubá (výška), Apolena Švábíková (tyč), Linda Suchá (trojskok), Katrin Brzyszkowská, Martina Mazurová (obě koule), Nikola Ogrodníková, Petra Sičaková, Nikol Tabačková (všechny oštěp), Tereza Holcová (kladivo), Ema Klimentová, Eliška Martínková, Alžběta Franklová (všechny chůze půlmaraton), Adéla Tkáčová (sedmiboj, 4x400 m), Nikola Bisová, Věra Holubářová, Tereza Petržilková, Lada Vondrová (všechny 4x400 m).