Mužská tyčka se do programu Czech Indoor Gala vrátí po devíti letech. Pomohla k tomu renovace dráhy v ostravské hale spojená s prodloužením rozběhu v tyčkařském sektoru.
„Ti nejlepší z nejlepších mužských tyčkařů považovali ten rozběh za krátký. Teď máme tu možnost, aby se tu skákalo opravdu hodně vysoko,“ řekl předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník.
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V Česku poprvé závodil s idolem. Přidá další vzpomínku? Karalis o Ostravě i cílech
Bronzový olympijský medailista a úřadující vicemistr světa Karalis je s výkonem 620 centimetrů na druhém místě historických tabulek za hvězdným Švédem Armandem Duplantisem. „On je světová superstar. On není jenom tím, kdo skočil 620, jeho lifestyle je nesmírně zajímavý.“
„Má aktivity v módním průmyslu. Celý ten jeho životní příběh je zajímavý. Oslovuje velké množství lidí. Je to hvězda první velikosti,“ řekl Varhaník na adresu sedmadvacetiletého řeckého reprezentanta.
Právě na Czech Indoor Gala Karalis v roce 2016 ještě v Jablonci nad Nisou nahlédl do elitní světové atletiky. „Pamatuji si, že když mi bylo šestnáct, tak jsem závodil v Jablonci. Bylo to poprvé, co jsem skákal proti Renaudu Lavilleniemu. Tehdy jsem skočil juniorský světový rekord 554 centimetrů,“ vzpomínal Karalis ve videovzkazu. Pak v letech 2017 a 2018 Czech Indoor Gala vyhrál, letos v Ostravě ovládl venkovní Zlatou tretru.
Na největším halovém mítinku v Česku by neměla chybět ani tradiční účastnice Šutejová. Za posledních sedm let šestkrát v Ostravě zvítězila. Tentokrát se neutká s českou rekordmankou Amálií Švábíkovou, kterou čekají mateřské povinnosti.
Do ostravské haly se ale chystá juniorská mistryně světa Nicole Krutilová. „Pro mě je to obrovská čest. Je to obrovský mítink, každý rok na něj koukám v televizi. Těším se na tu konkurenci a jsem ráda, že si konečně zaskáču se světovou špičkou,“ uvedla devatenáctiletá závodnice.
Na šedesátce překážek bude k vidění halový šampion Szymaňski. Jeho soupeři budou domácí reprezentanti Jonáš Kolomazník a Štěpán Štefko. Měli by se představit i další elitní čeští atleti včetně halové mistryně světa v běhu na 400 metrů Lurdes Glorie Manuel nebo objevu této sezony Lindy Botkové, uvedl Varhaník.