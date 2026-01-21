PŘÍMÝ PŘENOS: Tisková konference k Czech Indoor Gala. Krsek: Zlepšil jsem se

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Tiskové konference se účastní předseda Českého atletického svazu Libor Varhaník, čtvrtkaři Tereza Petržilková a Matěj Krsek a mílař Filip Sasínek.
Další jména pro Ostravu. Maňasovou prověří medailistky z velkých akcí
Účast už dříve potvrdili mimo jiné dálkaři Řek Miltiadis Tentoglu, dvojnásobný olympijský vítěz, a Ital Mattia Furlani, úřadující světový šampion. Sprinterku Karolínu Maňasovou, která sezonu zahájila národním rekordem, vyzvou světové hvězdy Patrizia van der Wekenová, obhájkyně vítězství v Ostravě, a Italka Zaynab Dossová.