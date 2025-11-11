Divoké publikum uvidí hvězdy. Na světové kamarády se těší Švábíková i Staněk

Kromě Staňka se ostravského mítinku zúčastní i tyčkařka Amálie Švábíková či sprinterka Karolína Maňasová. Potřetí za sebou je ostravská akce mezi osmi závody zlaté kategorie World Athletics Indoor Tour.
„To, že jsme už třetím rokem v elitní společnosti osmi nejkvalitnějších halových mítinků na světě, je jen důkazem toho, že v České republice atletiku umíme organizovat. Pro mě je ctí prezentovat tento skvělý mítink, který byl loni dokonce hodnocen úplně nejvýše,“ řekl na tiskové konferenci předseda svazu Libor Varhaník.
Prodej vstupenek se spustil symbolicky 11. listopadu v 11:11. A právě na fanoušky se domácí atleti těší nejvíce. „Ostravské publikum je divoké,“ vtipkoval Staněk, kterého v letošní sezoně trápila prasklina prsního svalu. „Nevím, kolik halových mítinků budu příští rok absolvovat, ale na ten domácí se moc těším.“
V koulařském sektoru se střetne s úřadujícím mistrem Evropy Fabbrim a bronzovým medailistou z olympiády v Paříži Jamajčanem Rajindrou Campbellem. „Bude to nabitý. Pořadatelé Czech Indoor Gala i Zlaté tretry mi dávají tvrdé oříšky. Ty výzvy přijímám s radostí. Radši skončím třetí, čtvrtý, když vím, že ta konkurence je nabitá, než abych vyhrál v nějakém nevýrazném výkonu.“
Pro české atlety je velký závod na domácí půdě šancí utkat se se světovou špičkou a získat štědré body do světového žebříčku. „Nechceme však spoléhat pouze na jednu nebo dvě hvězdy. Pro nás jsou důležité příběhy a souboje, které fanouška české atletiky budou bavit,“ poznamenal Varhaník.
Nejlepší českou tyčkařku Švábíkovou opět čeká duel se Šutejovou, která v Ostravě poslední tři ročníky Czech Indoor Gala ovládla. Na letošním světovém šampionátu v Tokiu získala Šutejová před Švábíkovou bronz. A česká reprezentantka by ji porážku ráda vrátila.
„Tinu mám opravdu ráda, jsme kamarádky. Obdivuju ji. Na to, kolik jí je let, je neuvěřitelné, jaké výkony předvádí. Bylo mi jasné, že do Ostravy přijede. Doufám, že jí vrátím to Tokio,“ řekla na adresu sedmatřicetileté Slovinky.
Další hvězdná jména plánují pořadatelé oznamovat postupně, jedno ale přece jen prozradil plakát. Na něm totiž vedle Švábíkové, Maňasové a Frabbriho skáče úřadující dálkařský mistr světa v hale i venku Mattia Furlani, jenž letos ostravský mítink vyhrál.
„Nikoho lepšího pozvat nemůžeme. Těšíme se na něj, ale je to v jednání, nechci předbíhat,“ komentoval Varhaník případnou účast italského dálkaře.