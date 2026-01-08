Další jména pro Ostravu. Maňasovou prověří medailistky z velkých akcí

Van der Wekenová loni v Ostravě vyhrála závod na 60 metrů v čase 7,08 sekundy, když o setinu porazila polskou hvězdu Ewu Swobodovou. Pak získala bronz na halovém mistrovství Evropy i světa.
Maňasová byla před rokem v Ostravě třetí a odstartovala skvělou sezonu, v níž v hale posunula vlastní národní rekord na 7,10 sekundy a postoupila do finále HME. Svěřenkyně Iva Pištěka je v Ostravě doma.
„Na Czech Indoor Gala už se moc těším. Pomalu odpočítávám dny. Tím, že budu závodit v domácí hale, se nemohu dočkat ještě víc. Startovní listina bude opět nabitá, takže můžeme očekávat super závod. Doufám, že naplno využiju kvalitní konkurence a předvedu dobrý výkon,“ uvedla.
Favoritkou šedesátky bude úřadující halová mistryně Evropy Dossová, která v Apeldoornu triumfovala za 7,01 sekundy. Mohl by tak být v ohrožení rekord mítinku, který od roku 2024 drží výkonem 7,07 sekundy Swobodová.
Na překážkách i Visserová
Po dvou letech se na ostravský mítink vrátí Polka Pia Skrzyszkowská, několikanásobná medailistka z halových šampionátů na 60 metrů překážek. V roce 2024 ozdobila své vystoupení na Czech Indoor Gala dosud platným rekordem mítinku 7,82 sekundy. V Ostravě vyhrála i v roce 2021.
Tentokrát bude její největší soupeřkou Nizozemka Nadine Visserová, dvojnásobná halová mistryně Evropy na krátkých překážkách. Ta zatím na triumf na Czech Indoor Gala čeká, v letech 2023 a 2024 byla druhá.
Po boku elitních Evropanek zakleknou do bloků Helena Jiranová, Ester Bendová a Tereza Elena Šínová.
Na hvězdné soupeře se mohou těšit i jejich mužští kolegové v čele s Jonášem Kolomazníkem. Účast potvrdil halový mistr Evropy z loňského Apeldoornu Polák Jakub Szymaňski. Přijede také Milan Trajkovič z Kypru, který získal kontinentální halový titul na 60 metrů překážek v roce 2019.