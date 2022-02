Úplně jsem se zlomil, povzdechl si po ostravském nezdaru Staněk

Co se stalo, Tomáši?

Ani nevím. Najednou mi to nějak nešlo. Rozcvička nebyla špatná, ale pak... Asi jsem zapichoval levou nohu do břevna, že jsem veškerou rotaci koule zabil do země a úplně jsem se tam zlomil. Bylo to hrozné. Od té doby, co mě začal trápit loket, mě to ovlivnilo úplně celého.

Den před závodem jste říkal, že se cítíte v pohodě...

V té rotaci mě loket nelimituje, to bylo dneska už v pohodě, ale nemůžu házet úplně z místa. Samozřejmě jsme loket různě šetřili, třeba v posilovně. Asi tam není ta dravost, dynamika a s tím, že to ještě kazím technicky se to všechno sečetlo. A i když jsem se snažil rozjet, najednou jsem v konci úplně vypnul.

Budete mít čas bolavý loket řešit?

Určitě. Další závod bych měl mít až jedenáctého února, ale nejspíš se rozmyslíme, jestli nebude lepší jen trénovat směrem k halovému mistrovství světa. Měl jsem taky covid a od té doby to také není ideální. Spíše koordinačně. Asi mám tréninkové manko, chybí mi jistota, což se projeví tím, že se vše zboří.

Takže co s tím loktem?

Půjdu na kontrolu a uvidíme. Tím, že mě to při házení tolik nebolí... Teď jsem ale tak naštvaný, že bych to nejlépe přebušil nějak v posilovně. Uvidíme, jak loket zareaguje.

Nechyběl vám v závodě Konrád Bukowiecki, který nakonec nepřijel a o němž jste řekl, že je váš motivátor?

Byli tam jiní soupeři, ale dneska jsem asi měl největšího soupeře sám v sobě. Dneska opravdu nebyl můj den.