Ženská čtvrtka a černý kůň z Belgie, láká Juck na Czech Indoor Gala

„Mnozí špičkoví atleti, hvězdy typu Fabbriho, Newmanové, ale i Furlaniho, Swobodové, Bukowiecké, budou mít v Ostravě svůj první start v sezoně, která je dlouhá, pro mnohé až do druhé poloviny března kvůli halovému mistrovství světa,“ upozornil Juck.

Nemá obavy, že by to mohlo ovlivnit jejich výkonnost?

„Ne, víme, že atleti dokážou hned při prvním závodě podat kvalitní výkon,“ odpověděl Juck. „Těšíme se, protože v mnohých disciplínách tady jsou ti nejlepší na světě.“

Hlavního programu Czech Indoor Gala se letos zúčastní 130 atletů z 34 zemí, z nichž je 30 medailistů z olympijských her, mistrovství světa a Evropy.

Mimo jiné dorazí medailisté z olympijských her v Paříži Etiopanka Tsige Dugumyová, která tam byla na 800 metrů druhá, a bronzoví kanadská tyčkařka Alysha Newmanové, polská čtvrtkařka Natalia Bukowiecká a italský dálkař Mattio Furlani.

Pokud by měl Juck někoho vypíchnout, tak je to běh na 400 metrů žen.

„Tam jsou Lieke Klaverová a Natalia Bukowiecká, absolutně elitní čtvrtkařky, i když po vzájemné dohodě nepoběží spolu v jednom běhu, ale každá v jiném,“ uvedl Juck. „Ale máme tam i Lurdes Glorii Manuel, Ladu Vondrovou, Terezu Petržilkovou, bude to úžasný zážitek na závěr celého mítinku. Ale každá z disciplín slibuje velký zážitek.“

Za černého koně celého klání Juck označil Belgičana Eliotta Crestana. „Je bronzový z halového mistrovství světa loni v Glasgowě na osmistovce. Před týdnem běžel šestistovku tak rychle jako žádný jiný Evropan v historii v hale, na úrovni 1:14 minuty, což ukazuje, že musí mít úžasnou formu. Osmistovka mužů může být velkým překvapením.“

Zájem o start v Ostravě je podle předsedy Českého atletického svazu Libora Varhaníka enormní. „Ohromující, klidně bychom mohli udělat dva takové mítinky, ale startovní pole jsme vybrali tak, aby se diváci těšili na souboje a abychom dali příležitost především českým závodníkům, aby dosáhli na body potřebné do rankingu a zajistili si účast na světových soutěžích,“ prohlásil Varhaník.

O nejvyšší příčky by mohla usilovat tyčkařka Amálie Švábíková, byť bude mít za soupeřky Kanaďanku Alyshu Newmanovou a Slovinku Tinu Šutejovou, která v Ostravě už čtyřikrát vyhrála a drží rekord mítinku 482 centimetrů.

„Na souboj s Amálií se těším, snad se navzájem vyhecujeme a třeba překonáme i rekord,“ usmála se Newmanová, která má původem českého trenéra Zdenka Krykorku. „I to je důvod, že se tady cítím jako doma. Ráda se sem vracím.“

Alfonz Juck na světovém šampionátu v Budapešti coby komentátor slovenské televize RTVS.

Pro německou běžkyni Alici Schmidtovou bude mítink další z prověrek po tom, co po Paříži změnila disciplínu a přešla ze čtyřstovky na 800 metrů.

„Byla to pro mě výzva. V tréninku jsem musela zapracovat hodně na vytrvalosti, ale užívám si to. Je to jiný druh bolesti, než na jaký jsem byla zvyklá,“ prohlásila Schmidtová, která patří mezi pět nejvíce sledovaných atletů na světě na sociálních sítích.

Po pěti letech se na Czech Indoor Gala vrací italský rekordman v kouli Leonardo Fabbri, loňský vítěz Diamantové ligy a evropský šampion. „Jsem sice trochu unavený z dlouhé cesty, z kempu v Jihoafrické republice, ale zítra to bude dobré,“ doufá Fabbri. „Věřím, že dvaadvacet metrů překonám, rád bych se ale dostal i ke dvaceti třem.“