Domácí čtvrtkaře prověří na Czech Indoor Gala kvalitní evropští soupeři

Domácí nadějí je současná česká čtvrtkařská jednička Lada Vondrová, která na Czech Indoor Gala triumfovala už v roce 2020. Svěřenkyně trenéra Jaroslava Jóna má za sebou vydařenou loňskou sezonu - nejprve si v estonském Tallinnu doběhla v závodu na 400 metrů pro titul mistryně Evropy do 23 let a následně se neztratila ani na olympijských hrách v Tokiu, kde v osobním rekordu 51,14 postoupila do semifinále. Její halové maximum má hodnotu 51,82, takže může myslet na čas Hejnové 51,96 z roku 2017.

Vondrovou čeká souboj se silný polským duem Ina Baumgart-Witanová, Anna Kielbasinská. První jmenovaná získala s polskými čtvrtkařskými štafetami šest velkých medailí včetně stříbra z olympijských her v Tokiu. Stejný cenný štafetový kov si pak na poslední olympiádě pověsila na krk i Kielbasinská. Ta byla také například členkou vítězné štafety na halovém mistrovství Evropy v Glasgowě 2019. Loni si pod otevřeným nebem zlepšila osobní rekord už na 50,38.

Nizozemskou čtvrtkařskou školu bude zastupovat členka zlaté štafety z loňského HME v Toruni a pátá žena individuálního závodu na stejném šampionátu Lieke Klaverová, která se může pyšnit halovým osobákem 51,21. Na OH v Tokiu postoupila na čtvrtce do semifinále a připsala si dvě finálové účasti s mixovou i ženskou čtvrtkařskou štafetou.

Nabitou sestavu doplňuje Britka Jessie Knightová. Specialistka na čtvrtku překážek loni ukázala, že si umí skvěle poradit i s hladkou distancí, když si posunula hodnotu halového kariérního maxima na 51,57 a na HME v Toruni získala štafetové stříbro. Na Ostravu má skvělé vzpomínky, jelikož zde loni vyhrála překážkovou čtvrtku na Zlaté tretře.

Czech Indoor Gala Šestý ročník Czech Indoor Gala, jehož tváří je finalistka olympijských her v Tokiu a česká rekordmanka na trati 1 500 metrů Kristiina Mäki, se uskuteční ve čtvrtek 3. února 2022 v ostravské atletické hale. Prodej vstupenek bude v případě příznivé situace spuštěn dva týdny před konáním mítinku.

Česko-nizozemský souboj se dá očekávat na mužské čtvrtce. Jejím hlavním favoritem by měl být Liemarvin Bonevacia. Ten se ve svých 32 letech nachází v životní formě, když nejprve získal individuální bronz a štafetové zlato na HME v Toruni a následně zazářil i na olympijských hrách, když vylepšil národní rekord své země na 44,48 a dokázal postoupit až do olympijského finále, ve kterém doběhl osmý. K tomu přidal ještě překvapivé stříbro se štafetou na 4x400 metrů. Od minulého roku je také držitelem halového národního rekordu 45,99 a je tak nejžhavějším adeptem na překonání rekordu mítinku Jamajčana Edina Steela (46,11).

Spolu s ním přicestuje do Ostravy i jeho reprezentační kolega Jochem Dobber. Také on se podílel na nizozemském štafetovém titulu halových mistrů Evropy v Toruni a v individuálním závodě skončil pátý. Má doma i olympijské stříbro, jelikož v Tokiu nastoupil do štafetového rozběhu.

Ambice však budou mít i čeští čtvrtkaři. Na své ostravské vítězství z roku 2020 se pokusí navázat Michal Desenský. Jeho štafetový parťák ze stříbrné toruňské sestavy a semifinalistka čtvrtky překážek na olympiádě v Tokiu Vít Müller byl při posledních dvou ročnících Czech Indoor Gala vždy třetí a počítat se musí také se zkušeným Janem Tesařem, který má na kontě řadu štafetových úspěchů včetně dvou evropských halových bronzů nebo národního rekordu.