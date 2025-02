Jíchová šokovala čtvrtkařky, na Czech Indoor Gala zazářili i další Češi

Czech Indoor Gala Halový atletický mítink zlaté kategorie World Indoor Tour v Ostravě: Muži:

50 m: 1. Baker (USA) 5,63, 2. Mena (Kuba) 5,67, 3. Glave (Brit.) 5,69 - evropský rekord.

60 m: 1. Baker 6,50, 2. Mena 6,55, 3. Glave 6,56.

200 m: 1. Erlandsson (Švéd.) 20,43, 2. Němejc (ČR) 20,93, 3. Ganter (Něm.) 21,03, ...5. Macík 21,19, 8. Kováč (všichni ČR) 21,43.

400 m: 1. Molnár (Maď.) 45,08, 2. Szwed (Pol.) 45,81, 3. Krsek 45,85, ...9. Desenský 46,89, 10. Ščibráni 47,13, 11. Mareš 47,48, 12. Šorm (všichni ČR) 47,60.

800 m: 1. Crestan (Belg.) 1:44,69, 2. Tecuceanu (It.) 1:45,35, 3. Múla (Alž.) 1:45,50, ...6. Dudycha 1:46,25, 8. Kotyza 1:46,64, 9. Šnejdr (všichni ČR) 1:50,37.

Míle: 1. Nader (Portug.) 3:54,17, 2. Giles (Brit.) 3:54,62, 3. Pihlström (Švéd.) 3:54,78, ...6. Friš 3:56,29 - český rekord, 8. Toul 4:00,13, 9. Davidík 4:02,47, 10. Boketta (všichni ČR) 4:03,79.

Dálka: 1. Furlani (It.) 823, 2. Sarabojukov (Bulh.) 812, 3. Montler (Švéd.) 795, ...5. Juška 788, 6. Meindlschmid (oba ČR) 779.

Koule: 1. Weir (It.) 21,39, 2. Toader (Rum.) 21,21, 3. Steen (USA) 21,09, 4. Staněk 20,91, ...7. Procházka (oba ČR) 18,77. Ženy:

50 m: 1. Swobodová (Pol.), 2. Van der Wekenová (Luc.) obě 6,12, 3. Maňasová (ČR) 6,20.

60 m: 1. Van der Wekenová 7,08, 2. Swobodová 7,09, 3. Maňasová 7,19.

400 m: 1. Klaverová (Niz.) 50,92, 2. Jíchová 52,07, 3. Vondrová 52,10, ...5. Petržilková 52,51, 6. Manuel (všechny ČR) 52,61.

800 m: 1. Gajanová (SR) 2:02,16, 2. Määttänenová (Fin.) 2:02,40, 3. Pellaudová (Švýc.) 2:02,63, ...6. Ficenec (ČR) 2:03,99.

3000 m: 1. Hailuová (Et.) 8:24,17, 2. Afonsová (Portug.) 8:39,25, 3. Gitongaová (Keňa) 8:39,36, ...10. Mezuliáníková 9:06,35, 12. Johanová (obě ČR) 9:26,04.

Tyč: 1. Šutejová (Slovin.) 470, 2. Newmanová (Kan.), 3. Švábíková obě 450, ...8. Pöschlová (obě ČR) 415.