Czech Indoor Gala mezi smetánkou, dál bude patřit mezi zlaté mítinky

Nálepku „Gold“ dostane v příštím roce osm mítinků. 27. ledna bude tím prvním Bělehrad, poté bude následovat už Ostrava a miniseriál uzavře 14. února Toruň.
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Nové halové maximum a postup na MS. Manuel se blýskla na Czech Indoor Gala
Czech Indoor Gala se zařadilo na nejvyšší úroveň poprvé v roce 2024. Díky tomu se v posledních letech do Česka sjíždějí velké hvězdy.
Tradiční postavou je řecký dálkař, dvojnásobný olympijský vítěz a mistr světa Miltiadis Tentoglu. Už dvakrát do Ostravy zavítal i jeho italský kolega Mattia Furlani, úřadující mistr světa z Tokia.
Kromě něj se letošního ročníku účastnilo osm čerstvých majitelů zlata z japonské metropole a skoro třicet medailistů. Z českých hvězd nechyběly čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel, sprinterka Karolína Maňasová či tyčkařka Amálie Švábíková.
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K vidění byl dokonce evropský rekord na 400 metrů v podání maďarského reprezentanta Attily Molnára.
Útoky na nová maxima a silné startovní pole organizátoři čekají i v roce 2027. Termín mítinku je stejný jako letos, tedy zkraje února. Zároveň pořadatelé oznámili, že už spustili prodej vstupenek prostřednictvím sítě Ticketportal.