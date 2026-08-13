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Czech Indoor Gala mezi smetánkou, dál bude patřit mezi zlaté mítinky

Autor:
  13:34

Lurdes Gloria Manuel (vlevo) v cíli závodu čtvrtkařek na Czech Indoor Gala | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Až 2. února 2027 v Ostravě vypukne atletické Czech Indoor Gala, na start by opět mohly dorazit velké hvězdy. Mítink totiž bude už počtvrté v řadě součástí kategorie Gold seriálu World Athletics Indoor Tour, tedy nejprestižnějších akcí pod střechou.

Nálepku „Gold“ dostane v příštím roce osm mítinků. 27. ledna bude tím prvním Bělehrad, poté bude následovat už Ostrava a miniseriál uzavře 14. února Toruň.

Nové halové maximum a postup na MS. Manuel se blýskla na Czech Indoor Gala

Czech Indoor Gala se zařadilo na nejvyšší úroveň poprvé v roce 2024. Díky tomu se v posledních letech do Česka sjíždějí velké hvězdy.

Tradiční postavou je řecký dálkař, dvojnásobný olympijský vítěz a mistr světa Miltiadis Tentoglu. Už dvakrát do Ostravy zavítal i jeho italský kolega Mattia Furlani, úřadující mistr světa z Tokia.

Kromě něj se letošního ročníku účastnilo osm čerstvých majitelů zlata z japonské metropole a skoro třicet medailistů. Z českých hvězd nechyběly čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel, sprinterka Karolína Maňasová či tyčkařka Amálie Švábíková.

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K vidění byl dokonce evropský rekord na 400 metrů v podání maďarského reprezentanta Attily Molnára.

Útoky na nová maxima a silné startovní pole organizátoři čekají i v roce 2027. Termín mítinku je stejný jako letos, tedy zkraje února. Zároveň pořadatelé oznámili, že už spustili prodej vstupenek prostřednictvím sítě Ticketportal.

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