Dálkařské hvězdy na Czech Indoor Gala. Do Ostravy míří Tentoglu i Furlani

Dvacetiletý Furlani se loni na Czech Indoor Gala představil vůbec poprvé a hned slavil vítězství v novém rekordu mítinku 823 centimetrů.
„Jsem moc nadšený, že se vrátím závodit do Ostravy. Je to skvělý mítink, který je perfektně zorganizován. Minulý rok jsem si zde užil spoustu zábavy, když jsem mohl skákat před českými fanoušky. Takže se opravdu těším, až si to budu moct zopakovat,“ těší se na závod, kterým načal veleúspěšnou sezonu.
Nejprve získal stříbro na halovém mistrovství Evropy v Apeldoornu, o dva týdny později přidal zlato na světovém šampionátu v Nankingu. V září si připsal dosud největší úspěch, na venkovním mistrovství světa v Tokiu v osobním rekordu 839 centimetrů vybojoval titul.
Sedmadvacetiletý Tentoglu má už ve sbírce světový titul pod otevřeným nebem z roku 2023 a z roku 2022 stříbro. V Tokiu 2021 a Paříži 2024 přidal olympijská zlata.
Na Czech Indoor Gala dorazí popáté, v letech 2018, 2020 a 2024 vyhrál.
„Od sezony 2018 se sem vracím každý druhý rok,“ líčí Řek. „Věřím v dobrý start do sezony. Trénink jde dobře. Chci se pokusit o své čtvrté vítězství na tomto mítinku. Hlavním cílem pak bude předvést perfektní skok na halovém mistrovství světa v Toruni.“
Na souboje s nimi se těší i Češi Radek Juška, který v roce 2021 vyhrál, a jeho nástupce Petr Meindlschmid.
„Na Czech Indoor Gala se každoročně moc těším, protože kde jinde se dobře závodí než před domácím publikem,“ hlásí dvaatřicetiletý Juška. „Mattia se každý rok zlepšuje, takže to bude určitě super podívaná, kde si, myslím, opět předvede rekord mítinku. O Miltiadovi není ani nutné se zmiňovat. Určitě se těším i na mého nového tréninkového kolegu Peťu Meindlschmida, kterému nehodlám nic dát zadarmo. Bude to souboj generací, protože kluci jsou mladá krev a já zkušený matador.“
Meindlschmid minule v Ostravě debutoval, ale příliš se mu nedařilo a skončil šestý. „Na souboj s Furlanim se těším tak jako na každý závod s ním. Těším se také na porovnání formy a sil nejen s ním, ale i s Radkem. Bude to dobrý závod a doufám, že v něm předvedu co nejlepší výkon. Momentálně jsem v kvalitní přípravě a všechno jde podle plánu, a hlavně bez zdravotních komplikací, takže věřím, že se to povede,“ vyhlíží devatenáctiletý talent.
Czech Indoor Gala se už třetím rokem řadí do společnosti zlatých mítinků seriálu World Athletics Indoor Tour.
V Ostravě vypukne 2. února. Organizátoři oznámili, že místa v hale jsou vyprodaná.