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Curych tleskal rekordům a Werrová útočila na Kratochvílovou. Jsem blíž a blíž, říká

Kryštof Morong
  17:20
Švýcarka Audrey Werrová slaví vítězství v závodě na 800 metrů na domácím...

Švýcarka Audrey Werrová slaví vítězství v závodě na 800 metrů na domácím mítinku v Curychu. | foto: Reuters

Audrey Werrová na první pozici bojuje o vítězství v závodu na 800 metrů v...
Audrey Werrová (vpravo) slaví vítězství v běhu na 800 metrů s druhou Nizozemkou...
Americká překážkářka Masai Russellová v Curychu slaví výhru i nový světový...
Americká překážkářka Masai Russellová v Curychu slaví výhru i nový světový...
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Kde jinde než doma měla vyhrát, kde jinde měla opět vyzvat stopky s časem Jarmily Kratochvílové. Mladá švýcarská půlkařka Audrey Werrová zase v Curychu letěla a časem 1:53,70 se přiblížila už na 42 setin. To všechno ale až potom, co se dvakrát přepisovalo jméno nejrychlejších atletů historie v disciplínách přes překážky.

První kolo zvládly půlkařky za 55,36 sekundy. V momentě, kdy se zvonilo do posledního kola, běžela na čele Myrte van der Schootová před krajankou Femke Broedersovou-Bolovou, za níž hlídkovala Werrová. Když pak Nizozemka zvýšila tempo, Werrová hned jako stín reagovala.

„Čekala jsem to. V předchozích závodech běhala za mnou, takže bylo jasné, že jednou bude chtít jít dopředu a vyzkoušet jinou taktiku. Změna scénáře mi vůbec nevadila, protože v posledních týdnech jsem většinu závodů odtáhla z čela,“ popisovala pak Werrová v cíli pro Athletics Weekly.

Hnaná zaplněným stadionem Letzigrund zaútočila Švýcarka 180 metrů před cílem, v poslední zatáčce předběhla Broedersovou-Bolovou a na cílové rovince mířila neohroženě vstříc vítězství. Rekord Kratochvílové z Mnichova 1983 se opět chvěl – v jeden moment dokonce Werrová běžela souběžně se světelnou vodicí čárou nastavenou na rekordní tempo české atletky, nakonec ji však zelená blikající linka těsně o 42 setin překonala.

Audrey Werrová na první pozici bojuje o vítězství v závodu na 800 metrů v Curychu před druhou Femke Broedersovou-Bolovou (uprostřed) a třetí Britkou Georgiou Hunter Bellovou.

V historických tabulkách drží Werrová už tři z pěti nejrychlejších časů a před ní jsou tak pouze Nadežda Olizarenková a Kratochvílová. „Bylo to hodně těsné, tentokrát to na rekord ještě nestačilo. Jsem ale nesmírně hrdá, že dokážu pravidelně běhat pod 1:54. Ukazuje to, že moje forma je stabilní, což je skvělý příslib do budoucna. Jsem blíž a blíž světovému rekordu. Možná to nevyjde ještě letos, ale hlavní je, že se neustále zlepšuju a jdu správným směrem.“

Potřetí v letošní sezoně si tak na venkovním oválu vylepšila čas. Nejdříve v červnu ve Stockholmu poprvé pokořila hranici 1:54 minuty, další zlepšení zaznamenala na mítinku Diamantové ligy v Paříži, v srpnu ovládla evropský šampionát v Birminghamu a teď v Curychu stlačila osobní maximum už na 1:53,70.

Překážkáři lámali v Curychu světové rekordy, slaví Dos Santos i Russellová

„Vím, jaké to je být favoritkou, a taky, že favorit se dá porazit – všichni jsme jenom lidé a děláme chyby. Ale pokud Audrey běhá tak úžasné závody, je velmi těžké ji porazit. Soustředím se hlavně sama na sebe a na to, jak podat co nejlepší výkon. Ona je strašně silná a závodit s ní je radost,“ smekla jí poklonu Broedersová-Bolová.

„Zaběhnout hned v prvním roce čas pod 1:55... Je skvělé být o sekundu napřed a patřit teď k nejlepším na světě. Prostě si to užívám, snažím se posouvat s každým závodem a dál se učit,“ pochvaluje si nizozemská hvězda.

Audrey Werrová (vpravo) s Nizozemkou Femke Broedersovou-Bolovou.

Pro ni jde v premiérové sezoně na 800 metrů o další prolomenou hranici – od únorového času 1:59,07 v Métách nezaběhla jediný závod nad dvě minuty a v Curychu poprvé v kariéře pokořila hranici 1:55, když vylepšila národní rekord na 1:54,71.

A jak se držitelka světového rekordu na 400 metrů v hale sžívá s rolí půlkařky?

„Na začátku sezony jsem byla po čtyřstovce úplně vyřízená a říkala jsem si: ‚Ono mě vlastně čeká ještě další kolo?!‘ Teď už se na osmistovce začínám cítit dobře. Myslím, že se toho v samotných závodech i v tréninku můžu naučit ještě strašně moc,“ vykládá.

Rekordy nebyly překážkou

Večer v Curychu ale patřil také překážkářům. Jako první 25 tisíc diváků na stadionu Letzigrund rozjásal Alison dos Santos, když v běhu na 400 metrů překážek porazil Nora Karstena Warholma a časem 45,80 sekundy překonal jeho světové maximum z olympiády v Tokiu. „Nemůžete si říct, že zítra překonáte světový rekord, ale víte, jak se cítíte, znáte svoji formu. A tohle bylo prostě výjimečné, úžasné,“ jásal šestadvacetiletý Brazilec.

Brazilský překážkář Alison dos Santos slaví v Curychu výhru i světový rekord.

Americká překážkářka Masai Russellová v Curychu slaví výhru i nový světový rekord na stometrové distanci.

„V roce 2021 jsem na olympiádě zaběhl 46,72, což bylo rychlejší než předchozí světový rekord, ale skončil jsem třetí. Strašně mě to tehdy naštvalo, že zrovna další dva byli ve stejný den rychlejší než já. Řekl jsem si tehdy: ‚Až příště překonám světový rekord, musím se ujistit, že protnu čáru jako první.‘ A dneska se mi to podařilo!“

A pak do bloku zaklekla olympijská šampionka Masai Russellová a na 100 metrů překážek v naprostém bezvětří zaběhla světový rekord 12,09 sekundy, čímž o tři setiny překonala výkon Nigerijky Tobi Amusanové z roku 2022.

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Když v cíli zastavila, přiložila si ukazováček k ústům, jako vzkaz všem kritikům. „Sleduji, co lidé píšou na internetu. Někdo třeba tvrdil, že můj osobák bude na konci kariéry tak 12,14. Uložila jsem si to a nemůžu se dočkat, až to budu sdílet, protože si říkám: ‚To o mně vážně pochybovali?‘ Pokaždé, když o mně pochybujete, vám jen ukážu, že nejsem jako ostatní,“ hýřila šestadvacetiletá rodačka z Washingtonu D.C.

Její světový rekord padl za naprostého bezvětří, což výkon ještě umocňuje. Amusanová sice drží nejrychlejší čas historie za jakýchkoliv podmínek – 12,06 sekundy z mistrovství světa z Eugene 2022 –, ten však byl dosažen s podporou větru 2,5 metru za sekundu, což je nad limitem 2,0 pro uznání světového rekordu.

„Kdybychom v zádech měly vítr 1,9, mohl to být závod i pod dvanáct sekund,“ má jasno Russellová. Stala se tak první překážkářkou od dob bulharské legendy Jordanky Donkovové, která dokázala spojit olympijské zlato se světovým rekordem v této disciplíně.

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