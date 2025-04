25x nahoru na horu. Na Lovoši se zdolával Everest, příběhy dojímaly

„Borci! Zůstali se mnou celou dobu, můj cíl byl 32 hodin. Chtěli si udělat osobák, dříve se na Lovoš dostali snad třiadvacetkrát,“ prozradil Chalupný, který zatím drží rekord, na vrchol se podíval šestadvacetkrát.

Akce měla tradičně charitativní podtext, opět se pomáhalo Klubu cystické fibrózy. „Jak se nemůže zdravý člověk nadechnout na vrcholu Everestu, tak lidé s cystickou fibrózou bojují s dechem každý den,“ vysvětlil autor nápadu, proč použil příměr s nejvyšší horou planety.

Účastníci si při svých výšlapech či výbězích počítají výškové metry. Lovoš jich má zhruba 256, trasa odshora dolů měří přibližně 5,5 kilometru. Cílem je přiblížit se Mount Everestu, který leží 8 849 metrů nad mořem. Zatím ho nikdo na Lovoši nezdolal. Met je však dvanáct podle různě vysokých hor, například sedmkrát Lovoš se rovná Sněžce, devatenáct výšlapů už je Mont Blanc, na Everest je třeba 35 výstupů až na vrchol, což znamená téměř 190 kilometrů.

„Já měl v plánu vydržet 32 hodin a Lovoš dát nejméně dvacetkrát, což jsem splnil. Bohužel mě před akcí postihly problémy s plotýnkami, takže jsem měl málo času na přípravu. Rozhodl jsem se, že nahoru budu chodit a dolů někdy běhat. Hlavně jsem se chtěl v tomto ročníku věnovat lidem,“ vykreslil Chalupný. „Chodil jsem s nimi, povídal si, fotil jsem si je a natáčel, aby měli vzpomínky.“

Účastnice akce s pamětní medailí.

Od sobotní čtvrté ranní hodiny do nedělní jedné v noci zvládl 17 výstupů, po čtyřhodinovém spánku pokračoval v dobývání vrcholu kopce, který leží v nadmořské výšce 573 metrů.

„Brzy ráno jsem potkával další lidi, kteří si přišli dodělat výšlapy, aby splnili svou metu. To mě posadilo do kolen,“ nadchlo Chalupného. „Musím poděkovat svojí úžasné rodině za pomoc, bez nich by to nešlo. Manželka Zuzka oslovovala sponzory, dcerka Terezka zapisovala lidi do knihy, syn Fanda vyběhl Lovoš čtyřikrát, všichni se na akci podíleli, stejně tak naši nejlepší přátelé Alenka a Jirka, za kterými jsme kdysi došli ze severu Čech až na Šumavu pěšky.“

Zúčastnilo se rekordních 439 nadšenců, o třetinu více než loni. „Myslím, že jich bylo i víc, jen se někteří nezapsali. Martin, provozovatel chaty na vrcholu, kterému se říká Kluk z Lovoše, odhadoval až sedm set lidí,“ překvapilo i potěšilo Chalupného.

Statistika čtvrtého ročníku je ohromující: dohromady se nastoupalo 474 112 výškových metrů a naběhlo a nachodilo 10 186 kilometrů. Mont Blanc, tedy zhruba 104,5 kilometru, zvládlo devatenáct aktérů. Ultra-trailový atlet Aleš Sedlák za dvě a půl hodiny vyběhl Lovoš šestkrát, což je mimořádný výkon.

Kniha s jednotlivými metami.

„Nahoru se vydal i chlap, který začal s pohybem teprve před rokem a půl. Dal si za cíl zvládnout Lovoš jedenáctkrát. Jmenoval se Michal, měl montérky, bundičku, hole. Nahoře mě objal a děkoval za pomoc Klubu cystické fibrózy. Že mají nemocnou dcerku. Dojalo mě to. Ještě další tři takové rodiny se u nás objevily, což mě chytlo u srdce,“ zahřálo organizátora.

Podobných příběhů během svých 32 hodin zažil plno. „Třeba neskutečnou paní Blanku; je jí 79 let a Lovoš vyšla pětkrát. Z toho dvakrát tlačila kočárek, že prý už je praprababička. Nechápal jsem, má můj neskonalý obdiv.“

Za rok možná přijde zase. A třeba už i Everest padne.