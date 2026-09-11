Děláme to dobře, chválí si Manuel přístup. Těší se na nového parťáka Radu

Zase tolik ale zklamaná nebyla. Věděla, že má za sebou dlouhou sezonu, ve které se dokázala procpat do světové špičky. V Budapešti do sobotního finále postupovaly v závodě na 400 metrů z každého ze dvou rozběhů čtyři nejlepší běžkyně.
Manuel v tom svém skončila sedmá, celkově brala třináctou příčku. Stejně jako nedávno ve finále mistrovství Evropy v Birminghamu závod dobře rozběhla, ve druhé půlce už jí však došly síly.
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„Počítala jsem, že bych mohla běžet rychleji, ale snažila jsem se nějak držet stejně s ostatními,“ hodnotila těsně po doběhu. „Na konci jsem do toho dala vše, co jsem v sobě ještě měla.“
Jak budete závod hodnotit?
Samozřejmě vždycky chtějí sportovci běžet líp. To jsem chtěla i já, ale sezona je už dlouhá, tenhle rok jsem absolvovala spoustu nových závodů, spoustu nových formátů, jako i tenhle v Budapešti. Když se ohlédnu za celou sezonou, tak musím říct, že jsem fakt vděčná a moc děkuju všem, co mi pomáhali. Bylo to dlouhé nejen pro mě, ale i pro můj tým. I když letní sezona vypadala na začátku lépe než teď, patří to k tomu.
Líbil se vám Ultimate Championship v Budapešti? Ve čtvrtek jste se dokonce prošla po červeném koberci.
Je to zajímavý formát, ještě nikdy nic podobného nebylo. Myslím, že je to atraktivní nejen pro nás atlety, ale také pro diváky.
Je pro vás určitě pozitivní, že jste vydržela po loňském zranění celou sezonu zdravá, že?
Určitě je to dobře. A vlastně to i ukazuje, že jsme si to nastavili správně a že se všechno snažíme podřídit tomu, aby tam nebyly bolístky. A evidentně to děláme dobře.
Bylo důležité, že jste si vyzkoušela celou sezonu včetně Diamantové ligy?
Je to tak. Jsem strašně ráda, že jsem mohla udělat tu diamantovou tour a trochu se přiblížit programu profi atletů. Určitě je to vzácná zkušenost, teď s tím nějak naložíme. Uvidíme, jaký připravíme plán a co třeba vypustíme.
Co bude patřit mezi highlighty letošní sezony?
Určitě halové mistrovství světa a zlatá medaile. Znamenalo to pro mě strašně moc po tom zranění. Potěšilo mě, že byl comeback takhle povedený. Pak samozřejmě závod v Paříži, kde se mi podařilo běžet osobní rekord 49,37, který držím doposud. Bude toho asi víc, ale tohle jsou dva hlavní.
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Už víte, na čem budete pracovat v přípravě na novou sezonu?
Zatím to chci vypustit. Teď si dám volno, nějaký reset. A pak do toho zase znovu skočím.
Pojedete na dovolenou?
Ano, ale zatím je to tajné.
Do vaší tréninkové skupiny v Nizozemsku přibyl další Čech Michal Rada. Co říkáte na jeho výkony?
On je talentovaný, strašně mu to přeju. Jsem ráda, že se zapojí do naší skupiny, protože vždycky je dobré mít někoho, kdo s vámi sdílí jazyk. Uvidíme, jak mu to sedne, jak mu to všechno bude vyhovovat.