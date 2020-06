Pozitivní test na marihuanu? Může za to čokotyčinka, tvrdí tyčkař Walsh

Čtyřiadvacetiletý Američan si kvůli tomu odpykal tříměsíční trest, o kterém v pondělí informovala Americká antidopingová agentura (USADA). Desátému muži loňského mistrovství světa za pozitivní nález po lednovém halovém mítinku v Chotěbuzi udělila šestiměsíční distanc. Díky absolvování výchovného programu o užívání marihuany dosáhl tyčkař s osobním rekordem 583 cm snížení trestu o polovinu, takže ho má za sebou.

Na sociálních sítích pak Walsh přišel s vysvětlením, co za jeho přečinem stálo. „Hodně jsem díky tomu vyspěl a budu se více než jindy soustředit na to, abych byl co nejlepším tyčkařem, až se vrátím k soutěžím,“ doplnil.

Kuriózní vysvětlení pro pozitivní dopingový nález měl před čtyřmi lety také tyčkařský světový šampion z Pekingu 2015 Shawnacy Barber. Kanadský reprezentant měl pozitivní test na kokain, ale vyvázl bez trestu, protože doplatil na vášnivou noc s ženou, s kterou navázal kontakt přes inzertní server Craigslist.

Ta při vyšetřování vypověděla, že užila kokain před setkáním s Barberem a pak znovu v koupelně jeho hotelového pokoje předtím, než spolu měli sex. Tyčkař o tom podle ní nevěděl. Droga se tak do jeho těla patrně dostala nevědomky při líbání.