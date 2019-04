Francouzská maratonkyně utekla dopingovému komisaři. Přijde trest?

Podle pravidel Světové antidopingové agentury WADA se odepření kontroly rovná pozitivnímu testu.

Vedení národní antidopingové agentury, jejíž zástupci podle médií chtěli Calvinové odebrat vzorek, nyní může až do vyšetření incidentu atletku dočasně suspendovat. To by ji připravilo o start na Pařížském maratonu příští týden.

Podle právního zástupce Calvinové Arnauda Péricarda se ale musí jednat o omyl. „Nedostala ani žádné vyrozumění, které obvykle přijde do 24 hodin od neuskutečněné kontroly,“ řekl stanici RMC Sport.

Calvinová podlehla na loňském mistrovství Evropy v Berlíně v závěru Bělorusce Volze Mazuronakové, Vrabcová Nývltová doběhla v novém českém rekordu 2:26:31 o tři sekundy za ní. Francouzka má ve sbírce i stříbro z desítky na ME 2014.