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Cílem je být nejlepší na světě. Trenér hvězd Meuwly o „tichém zabijákovi“ Manuel

Stanislav Kučera

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Švýcarský trenér Laurent Meuwly předává pokyny Lurdes Glorii Manuel. | foto: CTK / Svoboda JaroslavČTK

Od našeho zpravodaje ve Velké Británii - Už skoro dva roky dohlíží na rozvoj Lurdes Glorie Manuel, největšího klenotu české atletiky, švýcarský expert Laurent Meuwly. „Cílem je, aby za dva tři čtyři roky byla nejlepší na světě,“ hlásí sebevědomé ambice. I když zároveň upozorňuje: „Do té doby přijdou úspěchy, ale taky náročnější období.“

Jedenadvacetiletá česká čtvrtkařka si zatím užívá především vzestup. Letos vyhrála halové mistrovství světa, parádně vlétla do Diamantové ligy, a proto je adeptkou na pódiové umístění i na evropském šampionátu v Birminghamu, kde ji ve čtvrtek čeká semifinále.

Její snažení na Alexander Stadium bude bedlivě sledovat i Meuwly, v jehož skupině v Nizozemsku Manuel trénuje.

Přestože zkušený kouč nezastírá, že na šampionátu mají se svěřenkyní medailové ambice, v rozhovoru pro iDNES Premium dodává: „Hlavní je, aby se soustředila na dlouhodobý progres, a ne aby si před každým mistrovstvím říkala: Musím se zase dostat na pódium. Tato očekávání se snažím mírnit.“

„Je trochu introvertní, takže se někdy musím ptát víc. A také ji častokrát ani nenapadne, že by měla mluvit o něčem, co ji trápí. Ale takhle je to s každým mladým sportovcem.“

Laurent Meuwly o Lurdes Glorii Manuel

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