Cílem je být nejlepší na světě. Trenér hvězd Meuwly o „tichém zabijákovi“ Manuel

Jedenadvacetiletá česká čtvrtkařka si zatím užívá především vzestup. Letos vyhrála halové mistrovství světa, parádně vlétla do Diamantové ligy, a proto je adeptkou na pódiové umístění i na evropském šampionátu v Birminghamu, kde ji ve čtvrtek čeká semifinále.
Její snažení na Alexander Stadium bude bedlivě sledovat i Meuwly, v jehož skupině v Nizozemsku Manuel trénuje.
Přestože zkušený kouč nezastírá, že na šampionátu mají se svěřenkyní medailové ambice, v rozhovoru pro iDNES Premium dodává: „Hlavní je, aby se soustředila na dlouhodobý progres, a ne aby si před každým mistrovstvím říkala: Musím se zase dostat na pódium. Tato očekávání se snažím mírnit.“
„Je trochu introvertní, takže se někdy musím ptát víc. A také ji častokrát ani nenapadne, že by měla mluvit o něčem, co ji trápí. Ale takhle je to s každým mladým sportovcem.“