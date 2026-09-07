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Chyba vedoucího běžce, či organizátorů? Lidé řeší bizarní závěr pražské desítky

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  13:07
Rodrigue Kwizera dobíhá do cíle Birell Grand Prix Praha.

Rodrigue Kwizera dobíhá do cíle Birell Grand Prix Praha. | foto: ČTK

Rodrigue Kwizera dobíhá do cíle Birell Grand Prix Praha.
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Birell Night Race na 10 kilometrů v Praze. (5. září 2026)
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Šlo o chybu běžce, nebo v cílové rovince selhali organizátoři? Fanoušci i běžci na sociálních sítích řeší bizarní závěr sobotního závodu na 10 kilometrů Birell Night Race, kdy keňský lídr Victor Kipruto Kiprono zhruba 100 metrů před cílovou bránou u pražského Obecního domu zahnul špatným směrem a vítězství tak daroval svému soupeři. Pořadatelé se atletovi omluvili a slíbili opatření, aby se příště podobná věc neopakovala.

O co šlo? Keňský běžec měl nakročeno k triumfu na sobotní pražské desítce a mířil Revoluční třídou na náměstí Republiky do cílové rovinky před Obecním domem.

V křižovatce, kde vlevo běžně zatáčejí tramvaje a rovně už byl připravený fialový koberec s cílovým obloukem a časomírou, ale špatně odbočil.

Vydal se vlevo, kam byla odkláněna doprovodná vozidla a kamery na vozech. Mířilo tam i to, které běžce navigovalo celý závod. K vlastní smůle se ale Kiprono možná až příliš soustředil na svůj výkon a spoléhal právě na podporu vozu.

Bizár na pražské Grand Prix. Keňan mířil za triumfem, jenže v závěru špatně odbočil

Místo, aby se vydal po koberci do zřetelně osvětleného cíle, „zakufroval“ a sešel z cesty. Podle televizních záběrů na něj sice jeden z organizátorů ve žluté vestě křičí, aby se vrátil, ale než zmatený Kiprono znovu nabere správný kurs, předběhnou ho ve finiši dva soupeři. Na dalších záběrech je pak vidět organizátorka ve vestě, jak se v kritickém místě oboří na své kolegy.

Lidé inkriminovaný moment hojně řeší na sociálních sítích. „Ostuda pořadatelů, stačilo, aby tam stál jeden organizátor,“ shodují se někteří v komentářích.

Další se však organizátorů zastávají. „Vždyť to má RunCzech takhle odjakživa. To, že se to stalo až teď, je dost divný.“

„Nerozumím, proč by to měla být chyba organizátorů, v cyklistice je tento závěr etap zcela tradiční,...“ dodává další diskutující příklad z cyklistiky.

Kdo podle vás může za chybu v závěru pražské desítky?

celkem hlasů: 54

„Tak trošku na obranu organizátorů. Brána jako prase, koberec, cílová páska, doprovodné vozidlo odbočuje do určené uličky. A on běží s ním. Chyba 50/50, chtělo by to vidět i pohled z druhé strany od běžce, zda to bylo přehlédnutelné,“ naráží jeden komentující na možné zaváhání závodníka.

Omluva Keňanovi a revize opatření

Organizátoři v následném prohlášení situaci popsali.

„V čele závodů na vrcholných běžeckých akcích se před běžci pohybují oficiální vozidla s časomírou, televizními kamerami či s fotografy. Z bezpečnostních a technických důvodů všechna doprovodná vozidla několik desítek metrů před cílovou bránou opouštějí závodní trať vyhrazenými sjezdy,“ uvedli v prohlášení.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Podle koordinátorky elitních atletů Jany Moberly Kiprono připustili svou chybu.

„S Victorem jsme mluvili hned po závodě. Pochopitelně byl naštvaný. Připustil svou chybu, kdy viděl bránu, ale jak byl osvětlen televizním vozem, běžel automaticky za ním. Za RunCzech jsme se mu omluvili a slíbili jsme, že nastalou situaci budeme řešit, aby se už do budoucna neopakovala,“ prohlásila Moberly.

Keňskému běžci se omluvil osobně také šéf organizačního výboru Carlo Capalbo. Kiprono slíbil, že se pro vítězství do Prahy vrátí příští rok.

Vysvětlení situace za organizátory přidal i Jiří Nečásek, šéf komunikace RunCzech.

„Běžci v čele závodů podávají výkony na hranici lidských možností a snažíme se jim zajistit stoprocentní servis a jasnou navigaci. Závodník se ale při výběhu do cílové rovinky v kritický moment dostal příliš blízko k televiznímu vozu, což zapříčinilo, že si v daném okamžiku neuvědomil, že vozidlo opouští trať. I když vozidlo postupovalo podle standardního protokolu pro opuštění trati, uvědomujeme si, že pro běžce vznikla nepřehledná situace, na kterou jsme nebyli schopni ve vteřině reagovat a zabránit mu v opuštění trati,“ uvedl.

Loni při maratonu v Praze málem zemřel. Letos běžel znovu a navštívil své zachránce

Dodal, že všichni závodníci i jejich manažeři dostávají před startem kompletní technické podklady. S trasou závodu i cílovým koridorem se seznamují detailně na technickém brífinku. „O to více nás mrzí, že v závěrečném vyčerpání a rychlém sprintu došlo k této nešťastné situaci,“ doplnil Nečásek.

Uvedl, že se organizační tým zaměří na revizi organizace doprovodných vozidel pro příští akce a zajistí lepší opatření kolem sjezdových zón a dalších kritických míst.

Technické pravidlo World Athletics

pravidlo TR 55 pro běhy mimo dráhu

„Každý atlet je osobně zodpovědný za to, aby absolvoval celou stanovenou a vyznačenou trať.“

„Přestože je nám vzniklé situace líto, oficiální výsledky závodu musejí striktně reflektovat schválenou trasu i pořadí, v jakém běžci proťali cílovou čáru.

Vítězem Birell Večerní Běh na 10 km Praha 2026 tak z legislativně-atletického hlediska zůstává Rodrigue Kwizera.“

Organizátor závodu RunCzech

Stane se i v jiných sportech

Podobné situace se občas stanou i v jiných sportech. V letošním olympijském skiatlonu z trati špatně odbočil francouzský běžec Mathis Desloges. Dojel druhý, ale hrozila mu diskvalifikace, protože formálně porušil pravidla o dodržení tratě. Chybu přiznal, nicméně rozhodčí protest čtvrtého Rusa Korostěleva zamítli s tím, že Francouz si trať nezkrátil.

Před 11 lety lídr dálkového závodu v běžeckém lyžování pár kilometrů před cílem také špatně odbočil a pak závod nedokončil.

Jak přijít o výhru v závodě kvůli špatnému odbočení, ví i bývalý český běžec na lyžích Lukáš Bauer. V zimě 2004 vyhrál ve švédské Umee závod Světového poháru, ale byl diskvalifikován pro údajné zkrácení trati. Bauer totiž 150 metrů před cílem vběhl do špatného koridoru. Na stupně vítězů ho nevrátil ani protest české výpravy.

„Jsem blbej. Byla to moje chyba,“ řekl Bauer, který se o diskvalifikaci dozvěděl deset minut po doběhu. „Ale už v cílové rovině jsem tušil, že mě disknou,“ přiznal. Na nepřehlednost cílové rovinky na fotbalovém stadionu Umey si tehdy stěžovali i další běžci.

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