Coleman byl zbaven podezření z porušení dopingových pravidel

Colemanovi v případě viny hrozil dvouletý distanc a absence nejen v Dauhá, ale i na olympijských hrách v Tokiu 2020. Americká antidopingová agentura (USADA) nicméně jeho případ uzavřela bez obvinění kvůli formálním záležitostem.

Třiadvacetiletý Coleman sice loni a letos tři dopingové zkoušky neabsolvoval, ne však během 12 měsíců. Jeho první provinění totiž Světová antidopingová agentura (WADA) datovala zpětně k 1. dubna 2018, tedy k začátku druhého kvartálu, nicméně samotný test vynechal až 6. června. A protože k třetímu opomenutí došlo 29. dubna 2019, nedopustil se Coleman provinění v podobě tří neprovedených kontrol během 12 měsíců.

Americká antidopingová agentura uzavřela Colemanův případ krátce před středeční arbitráží poté, co dostala pokyny od WADA. Ta se teoreticky může proti rozhodnutí USADA odvolat, podle agentury AP to ale není pravděpodobné. Pravidlo, jež umožňuje různé interpretace, se aktuálně upravuje a mělo by být v jednoznačnějším znění uvedeno v kodexu WADA pro roku 2021.

Coleman získal na předloňském MS v Londýně na stovce stříbro před loučícím se Usainem Boltem, za jehož nástupce je považován. Jeho čas 9,81 je letos na 100 m nejrychlejší na světě.