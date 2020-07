Duplantis má mílový náskok, je to kopanec do zadku, běduje Švédův vyzyvatel

Právě 22letý americký tyčkař má ambice a potenciál patřit k nejvážnějším konkurentům nového vládce.

Už ví, jaké to je o dva roky mladšího Duplantise porazit, loni jej přemohl na mítinku sdružení univerzit NCAA. „Měli jsme bitvu už rok předtím, tehdy vyhrál on a já byl druhý, pak jsme si to prohodili. V obou případech to byl velmi dobrý souboj,“ popisuje Nilsen, který si vítězství zajistil výkonem 5,95 metru.

Jenže Duplantis od té doby vystřelil strmě vzhůru a momentálně se v nejvyšších tyčkařských sférách nachází osamocen.



V pouhých dvaceti letech se stal světovým rekordmanem, letos 8. února v Toruni překonal laťku ve výši 6,17 metrů, o týden později v Glasgow ještě centimetr přidal.

„Skákal šest metrů už v 18 letech, kdy dokončil střední školu,“ vzpomíná jeho vrstevník Nilsen pro web Světové atletiky.

„Bylo jasné, že jakmile dospěje z chlapce v muže, všechen svůj potenciál a talent zdesetinásobí. Dvacet let je celkem dobrý věk ke skočení světového rekordu,“ domnívá se.

Ten kluk má mílový náskok

Byť Nilsenův výčet úspěchů je o poznání tenčí než ten, jakým se pyšní Duplantis, klade si Američan podobné cíle.

Své možnosti zatím naznačil na závodech NCAA, které pravidelně vyhrával, letos v únoru si na jednom z nich vylepšil vnitřní osobní rekord na 5,93 m. Loni v srpnu získal zlatou medaili na panamerických hrách v Limě, už v roce 2017 se probojoval do americké výpravy na světový šampionát, kde skončil 13.

Nejbližším milníkem pak pro něj je poprvé okusit Diamantovou ligu.

„Rozhodně je mou prioritou dostat se na profesionální okruh a závodit co nejvíce v Diamantové lize, protože tam si můžete udělat jméno,“ uvědomuje si.

„Když dokážete uspět na této úrovni, nepochybně si můžete vést stejně i na akcích jako jsou olympijské hry, mistrovství světa nebo panamerické hry.“



Kvůli pandemii se ale tyto vrcholné svátky odkládají, což dává Nilsenovi i ostatním tyčkařům čas na zlepšení.

Ale bude to stačit k dohnání Duplantise, který lehce může závod pod pěti kruhy proměnit v pouhý souboj o stříbro?

„Všichni se ho snaží dostihnout, ale nemyslím si, že to v nejbližší době bude možné,“ uvažuje Nilsen. „Ten kluk skáče už 16 let a v tréninku má nad všemi ostatními mílový náskok.“

A než začne Tokio 2021, bude jej chtít ještě navýšit.