Pro rodiny i fanoušky. Atleti inspirují, jak cvičit doma či na zahradě

„Obě rubriky se setkaly s nadšením, především živé přenosy jsou hojně sledované,“ prozrazuje mluvčí svazu Karolína Farská. „Rodiny s dětmi nám pak samy posílají, jak cvičí podle našich videí. A pro ty, kteří se takto aktivně zapojí, máme připravené i soutěže,“ vysvětluje.

Videa věnovaná rodinám s dětmi ukazují základní protahovací cviky, běžeckou abecedu či hravé formy rozcvičení formou honičky. Kromě toho vysílá atletický svaz na svém Facebooku každý pátek od 14:00 přímý přenos, minulý týden v něm předcvičoval maskot Atík.

„Dvakrát až třikrát týdně od nás mají rodiny s dětmi připravené video na jinou skladbu cviků. Videa jsou uzpůsobena domácímu prostředí a mohou si je vyzkoušet rodiny s dětmi, tedy i široká veřejnost. Využíváme našich metodických příruček, videí a popisů od svazových metodiků tak, aby byla videa zábavná, ale také metodicky správně zacvičená a zároveň probíhala zábavně,“ říká Farská.

Do druhé větve aktivit, programu Hýbeme se s atlety, se zapojují přední čeští reprezentanti jako například Kristina Mäki, Jan Friš, Lukáš Hodboď, Jakub a Michal Forejtovi či Irena Gillarová (dříve Šedivá). Všichni se dělí o cviky ze své přípravy, ke kterým jim kromě vlastního těla slouží činky, gymnastický míč, židle nebo cestovní taška naplněná lahvemi s vodou.



„Reprezentanti se snaží předat něco ze svého atletického umu dalším. Rubrika je zaměřena na každého, kdo by si chtěl zacvičit v těchto omezených podmínkách, a má být motivací pro lidi, aby se odreagovali od stresu a zkusili si zacvičit a inspirovat se něčím, co atleti zařazují do své přípravy. U každého videa je vždy přesný popis cviků a jak se mají provádět, protože nám nejde jen o pobavení, ale také o to, aby se veřejnost naučila cviky dělat metodicky správně,“ zdůrazňuje Farská.

Dnes od 18:00 poběží na Facebooku Česká atletika přímý přenos tréninku oštěpařky Ireny Gillarové.

Některé z těchto fází přípravy vrcholových sportovců lze sledovat v přímém přenosu na Facebooku, naposledy dvacetiminutovým kruhovým tréninkem provedl běžec středních tratí Friš. „Každý atlet vždy ukazuje trochu jiné cviky zaměřené na jinou partii těla, aby mělo smysl rubriku sledovat dlouhodobě,“ dodává Farská.

Všechna videa jsou k dispozici na YouTube kanálu Českého atletického svazu a na jeho profilu na Facebooku.