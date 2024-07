Atleti se spojují s vědou, obdrželi nový přístroj na rázovou vlnu

Starostka Paříže Anne Hidalgová a šéf organizačního výboru olympijských her Tony Estanguet se společně koupali v Seině, aby dokázali její čistotu. Řeka protékající metropolí bude být místem...

PŘEHLEDNĚ: Vše o olympijské Paříži. Program, české naděje i sportoviště

Sportovní vrchol roku v podobě letních olympijských her obsadí Paříž od 26. července do 11. srpna. Česká výprava obhajuje jedenáct medailí z předcházejících her v Tokiu, jaké největší naděje má...