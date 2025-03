Kamarádky a rivalky srší energií. Vymazaly i 27 let starý rekord a cílí na olympiádu

Všechny členky úderného kvarteta si v atletice tvoří vlastní cestu, dohromady pak tvoří sehranou partu.

Lada Vondrová je na čtvrtce bývalou evropskou šampionkou v kategorii do 23 let, v poslední době bojuje navzdory častým zdravotním problémům. Nikoleta Jíchová se specializuje na 400 metrů překážek, ale letos prokázala, že je dostatečně rychlá i na hladké trati.

Tereza Petržilková se do vrcholového sportu opřela později a vystřelila až nedávno. A devatenáctiletou Lurdes Glorii Manuel už snad ani netřeba představovat, beze sporu patří k největším klenotům české i evropské atletiky.

V neděli v Apeldoornu tento tým vyválčil bronz z halového ME, přitom má věkový průměr jen necelých 25 let. Tudíž se před ním otevírá slibná budoucnost.

„Ve štafetě je hodně důležitá energie. Že se společně kamarádíme a podporujeme, nám hodně pomáhá,“ pochvalovala si Manuel po pondělním příletu do Prahy, kde se Češky hrdě chlubily bronzovou odměnou.

Štafeta na 4x400 metrů se v historii tuzemské atletiky těší významnému postavení.

Díky oporám Jarmile Kratochvílové, Taťáně Kocembové, Heleně Fuchsové, Ludmile Formanové, Zuzaně Hejnové či Denise Rosolové získala na mistrovstvích světa i Evropy slušnou řádku medailí.

Nikoleta Jíchová po návratu z halového ME v Apeldoornu.

A teď na tuto váženou tradici navazuje mladá a talentovaná generace.

Vondrová, Jíchová, Petržilková a Manuel si z Nizozemska kromě medailové radosti přivezly i halový český rekord, časem 3:25,31 překonaly už notně letitý výkon 3:28,47 z roku 1997, který na MS v Paříži zaběhly Naďa Koštovalová, Formanová, Fuchsová a Hana Benešová

Pro Česko získaly bronz z halové Evropy po dvanácti letech, navázaly na kvartet Rosolová, Jitka Bartoničková, Lenka Masná a Hejnová.

Což už něco znamená.

„Právě pro štafetu teď máme projekt směrem k olympiádě v roce 2028, takže doufám, že i tam nám dokáže udělat radost,“ nastiňuje šéftrenér reprezentace Pavel Sluka. „Počítáme s tím, že by se holky potkávaly častěji a trénovaly i předávky, protože při nich se dají nahnat důležité desetinky.“

Pětadvacetiletá Vondrová už platí za zkušenou závodnici.

Překážkářce Jíchové je o rok méně, a jelikož její hlavní disciplína se v hale neběhá, letos pod střechou s nadšením proháněla čtvrtkařky-specialistky. V létě se případným „výletům“ do štafety nebrání.

Petržilková je ve 31 letech z celého kvarteta nejstarší, nejmladší a jednoznačně nejslibnější Manuel v červenci oslaví teprve dvacetiny.

Lurdes Gloria Manuel s bronzovou medailí po návratu z halového ME v Apeldoornu.

V Apeldoornu ji nezlomila ani náročná porce čtyř čtyřstovek během tří dnů – v individuálním závodě skončila čtvrtá – a právě ona díky parádnímu finiši vytáhla českou štafetu na bronzovou příčku.

„Mezi holkami panuje zdravá soutěživost, což je skvělé,“ cení si Sluka. „Do týmu budeme hledat ještě další mladé závodnice, které nám za tři čtyři roky dorostou a budou takovou zálohou. A třeba se dostanou i do sestavy.“

Česká výprava obsadila na HME v Apeldoornu v medailovém pořadí zemí dvacáté místo, kromě štafety získal bronz i koulař Tomáš Staněk, stříbro slavil výškař Jan Štefela.

Potenciál se atletům otevírá i v další disciplíně: smíšené štafetě na 4x400 metrů.

V ní už Vondrová a Petržilková zažily euforii, na předloňském mistrovství světa v Budapešti získaly společně s Matějem Krskem a Patrikem Šormem bronz.

Nejspíš si vybavíte, že jim k bronzu pomohla diskvalifikace Nizozemců, původně totiž doběhli čtvrtí. A podobný scénář se málem udál i v neděli v Apeldoornu.

Čtvrtkařky se díky Manuel probily k bronzu, poté na chvíli okupovaly dokonce druhou pozici, neboť rozhodčí diskvalifikovali – ano, opět – Nizozemky za špatnou předávku. Jenže domácí výprava nakonec uspěla s protestem a Češky se vrátily na bronzový stupínek.

Čeští medailisté z halového mistrovství Evropy v Nizozemsku: Tomáš Staněk, Nikoleta Jíchová, Tereza Petržilková, Lada Vondrová, Lurdes Gloria Manuel a Jan Štefela.

„Nizozemek mi bylo líto, protože to byl jejich domácí šampionát a nechcete, aby vás diskvalifikovali zrovna doma,“ říkala Manuel. Takže jí ani nevadilo, že cennější medaile neklapla: „Bronz je zasloužený, není nic, co by nás na něm mělo mrzet.“

Zatím není jasné, zda se ženská štafeta pokusí kvalifikovat na MS v Tokiu, letošní letní vrchol. „Ještě nemáme domluvené, že bychom někde startovaly a zkusily splnit potvrzovací limit, jen jsme se o té možnosti bavily,“ přiblížila Manuel.

„Tokio nemusí být úplně hlavní cíl,“ doplňuje Sluka. „Rozhodli jsme se, že letos vynecháme mistrovství světa štafet, které je začátkem května, abychom se dobře připravili na celou sezonu. Ale od roku 2026 a dál budeme na štafety cílit ještě víc. “

A tak by měl být běh na 4x400 metrů pro českou atletiku jednou z hlavních, a především medailových disciplín. Třeba i na olympiádě.