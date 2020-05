Odložený půlmaraton v Českých Budějovicích si zkusí podzimní termín

„Sám jsem se v minulosti zúčastnil, mám k půlmaratonu vztah. Je škoda, že jsme přišli o atraktivní letní termín, ale to se ovlivnit nedalo. Řada sportovních i kulturních akcí se z prvního pololetí roku přesunula do toho druhého, takže nás čeká nabitý půlrok,“ tvrdí Viktor Vojtko, náměstek českobudějovického primátora pro školství, sociální věci a cestovní ruch.

Organizátoři půlmaraton zrušit nechtěli. „Věříme, že běžci jsou aktivní sportovci, kteří pečují o své zdraví, a pohyb jim hodně pomáhá. Závody jim často dávají cíl přípravy a ten jsme jim chtěli stále nabídnout. Situace nebyla jednoduchá a probírali jsme všechny varianty. Doufáme, že bude možnost udělat závody v kvalitě, na jakou jsou běžci zvyklí,“ potvrzuje ředitel závodu Václav Skřivánek.

I vedení města bojovalo o to, aby se letošní ročník uspořádal. „Jsme rádi, že se ještě v tomto roce našel náhradní termín. Jednoznačně jsme chtěli závod zachovat. Půlmaraton k Budějovicím patří, je to pro město zvlášť významná akce,“ zdůrazňuje Vojtko.

„Na konci října je navíc z hlediska cestovního ruchu mezisezona a obsazenost hotelů není taková. Hledáme způsoby, jak nalákat turisty do města. Půlmaraton nám v tom výrazně pomůže,“ přemítá náměstek.

Do druhé poloviny roku se přesunul celý seriál závodů Run Czech. Začne se na konci srpna v Olomouci a skončí o dva měsíce později na jihu Čech.

„Současná situace natlačila všechny závody na podzim, což nikdo nečekal. Ani jsme si to neuměli představit. O tom, jak to bude vypadat, můžeme jen spekulovat. My však závody připravujeme, aby mohly proběhnout, a doufáme, že se situace bude jen zlepšovat a opatření budou dostatečně rozvolněná včas, abychom mohli vše připravit,“ uvádí Skřivánek.

Nejistý může být zájem o jinak oblíbený závod. Proti může hrát pozdní termín i nabitý program. „Má to i své klady - poslední šance získat body do Run Czech běžecké ligy, příjemnější počasí a pro diváky i souboj o prvenství v elitní EuroHeroes Challenge,“ pokračuje ředitel závodu.

Start posunou, aby se neběželo za tmy

Kromě termínu se bude měnit i začátek. Na jaře se startovalo v podvečer, což by na konci října znamenalo běhání dlouho po západu slunce. „Plánujeme ještě upravit časový program právě vzhledem k tomu, že jde o říjen a není tak dlouho vidět. S největší pravděpodobností nemusíme čekat tropická horka jako hrozí v červnu, což je pro závodníky lepší,“ vypočítává Skřivánek.

„V červnu bývá počasí stabilní, i když jsme zažili i deštivé roky. Na konci října už může být škaredě, klidně i sněžit. Chladno může běžcům prospět, ale pro diváky to nebude ono,“ uvědomuje si Viktor Vojtko.

I přes odložení půlmaratonu si město jednu z největších akcí v Budějovicích hýčká. „Budeme finanční podporu teprve schvalovat. Ale měla by zůstat stejná i proto, že je to pro nás jedna z nejvýznamnějších akcích za celý rok,“ potvrzuje Vojtko. Město na organizaci atletického svátku přidává půl milionu korun.

Vítez loňského ročníku Ital Yassine Rachik.

Otázkou zatím zůstává účast zahraničních běžců. „Hranice se postupně začínají otevírat, a to hlavně s našimi sousedními státy, odkud přijížděla většina zahraničních běžců. Rádi cizince přivítáme. Ale i kdyby tomu tak nebylo, tak máme v České republice dobré vytrvalce a jejich souboje o prvenství budou neméně zajímavé,“ ujišťuje šéf půlmaratonu.

Běžci, kteří plánovali na konci května vyrazit do budějovických ulic, o svou účast nepřijdou. „Všechny registrace byly automaticky převedeny na nové datum. Běžci mají navíc možnost bezplatného převodu na jiného účastníka nebo na další ročník. Také přibývají noví zájemci, což nás těší,“ doplňuje Skřivánek.

Zatím je brzy i na to, jaká budou na podzim platit opatření a jak si s nimi organizátoři poradí. „Přípravy pokračují s ohledem na aktuální situaci. Čekáme na pokyny od ministerstva zdravotnictví a jaké limity a pokyny pro takové akce budou. Největší koncentrace lidí na jednom místě je v čase startu závodu, který trvá zhruba 10 minut. Diváci fandí po téměř celé trase, takže minimální rozestupy a počty půjdou dodržet,“ uzavírá ředitel budějovického půlmaratonu s tím, že příští rok by se mělo na jihu Čech běžet opět na konci května.